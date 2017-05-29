Семь уникальных детских пластических операций на органах репродуктивной системы провели в Белгородской области

У Максима Карманова был один пациент, которого изначально зарегистрировали в женском поле. Даже на фото в первом паспорте – это девушка в кружевной блузке. В 11 лет девочка Катя стала подозревать, что с ней что-то не то. Родители считали, что у неё психоз: «Она хочет быть похожа на своего старшего брата». В этом ещё детском возрасте Катя уже задумывалась о страшном «выходе» из проблемы, который во всех религиях считается грехом. Но прошла пара лет, и она попросила подругу посмотреть, что с ней не так: «У меня, по-моему, непорядок». Подруга посмотрела и сказала: «Катька, да ты мужик!».