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Posted 5 мая 2017,, 14:33

Published 5 мая 2017,, 14:33

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Николай Волобуев. Меня качает мировая тишина..

5 мая 2017, 14:33
Николай Волобуев. Меня качает мировая тишина..



Сегодня родился Николай Митрофанович Волобуев, мой отец. Стихи, им написанные, я, к своему стыду, толком прочитал спустя несколько лет после его смерти. И вот теперь обнаружилось, что это настоящий поэт. Наверное, я просто дорос, наконец, до его творчества...


НИКОЛАЙ ВОЛОБУЕВ (1924-2000)

НИЧТО НЕ ЧУЖДО МНЕ
Стихотворения 1974-1992 годов


ПУТЬ

Было время, надежды были,
Был и сам я доверчив и прост.
Но друзья потихоньку забыли,
Лишь остался мне верным пёс.

Я иду по земле без оглядки,
Мне чужды подхалимство и лесть,
Но в восторге, когда в порядке
В чистом сердце и совесть, и честь.

1980


* * *

Я одиночества страшусь.
Как будто в мире пусто-пусто,
Лишь трели костяного хруста
В душе мятежной сеют грусть.
Лишь только погляжу вокруг
И в теле холодеют жилы --
Ужель так вечно люди жили,
И вечным был порочный круг.
Я одиночества страшусь.
Страшусь, что бедная планета
В одежде ядерно-ракетной
Не вынесет свой адский груз.
И среди тягостных руин,
На чьём-то холмике безмолвном,
Стою, благих утопий полный,
Как обгоревший пень, один.
И оттого мой страх втройне --
Вдруг одному на чёрном свете
Остаться на пустой планете
С дубиною наедине.

1980



* * *

Край мой светлый.
Край мой тихий
Ливнем солнечным объят.
Вспоминаю время лиха,
Невернувшихся ребят.

Были юными. Мечтали
Кто о чём, но вот беда.
Все мы воинами стали.
И, случилось, навсегда.

Бились храбро, бились долго.
Кровной мести края нет.
И на легендарной Волге
Зверю сломан был хребет.

Жаль, что наших поредело,
Но ушла от нас беда:
Враг был выбит из пределов
Нашей жизни навсегда.

1984


* * *

Мир охвачен весенней дрожью
Мир в цветение устремлён.
Не виню во всём бездорожье
И до боли в капель влюблён,

В необъятный простор лазури,
В неумолчный зелёный шум,
Только б в сердце утихла буря
Улеглась безнадёжность дум.

И опять бы рванулся поезд
В незакатную синеву,
Где положен мне вечный поиск
Светлой музыки наяву.

1984

* * *

Закат сгорел.
И небо потемнело.
Над миром
Воцарилась тишина.
Лишь звёздочка
Мерцает то и дело,
Наверно,
Тоже тяпнула сполна.
Но без тревог
Выходит в бесконечность
С надеждой встретить
Спутника в пути,
Чтоб хоть чуть-чуть
Позволила ей вечность
На миг
От одиночества уйти.
И что же?
Не успела оглядеться,
Как тысячи
Таких же, как она,
Вдруг заиграли...
Будто в детстве
Меня качает
Мировая тишина.

1984

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