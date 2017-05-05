Николай Волобуев. Меня качает мировая тишина..

Posted 5 мая 2017,, 14:33
Published 5 мая 2017,, 14:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сегодня родился Николай Митрофанович Волобуев, мой отец. Стихи, им написанные, я, к своему стыду, толком прочитал спустя несколько лет после его смерти. И вот теперь обнаружилось, что это настоящий поэт. Наверное, я просто дорос, наконец, до его творчества...
НИКОЛАЙ ВОЛОБУЕВ (1924-2000)
НИЧТО НЕ ЧУЖДО МНЕ
Стихотворения 1974-1992 годов
ПУТЬ
Было время, надежды были,
Был и сам я доверчив и прост.
Но друзья потихоньку забыли,
Лишь остался мне верным пёс.
Я иду по земле без оглядки,
Мне чужды подхалимство и лесть,
Но в восторге, когда в порядке
В чистом сердце и совесть, и честь.
1980
* * *
Я одиночества страшусь.
Как будто в мире пусто-пусто,
Лишь трели костяного хруста
В душе мятежной сеют грусть.
Лишь только погляжу вокруг
И в теле холодеют жилы --
Ужель так вечно люди жили,
И вечным был порочный круг.
Я одиночества страшусь.
Страшусь, что бедная планета
В одежде ядерно-ракетной
Не вынесет свой адский груз.
И среди тягостных руин,
На чьём-то холмике безмолвном,
Стою, благих утопий полный,
Как обгоревший пень, один.
И оттого мой страх втройне --
Вдруг одному на чёрном свете
Остаться на пустой планете
С дубиною наедине.
1980
* * *
Край мой светлый.
Край мой тихий
Ливнем солнечным объят.
Вспоминаю время лиха,
Невернувшихся ребят.
Были юными. Мечтали
Кто о чём, но вот беда.
Все мы воинами стали.
И, случилось, навсегда.
Бились храбро, бились долго.
Кровной мести края нет.
И на легендарной Волге
Зверю сломан был хребет.
Жаль, что наших поредело,
Но ушла от нас беда:
Враг был выбит из пределов
Нашей жизни навсегда.
1984
* * *
Мир охвачен весенней дрожью
Мир в цветение устремлён.
Не виню во всём бездорожье
И до боли в капель влюблён,
В необъятный простор лазури,
В неумолчный зелёный шум,
Только б в сердце утихла буря
Улеглась безнадёжность дум.
И опять бы рванулся поезд
В незакатную синеву,
Где положен мне вечный поиск
Светлой музыки наяву.
1984
* * *
Закат сгорел.
И небо потемнело.
Над миром
Воцарилась тишина.
Лишь звёздочка
Мерцает то и дело,
Наверно,
Тоже тяпнула сполна.
Но без тревог
Выходит в бесконечность
С надеждой встретить
Спутника в пути,
Чтоб хоть чуть-чуть
Позволила ей вечность
На миг
От одиночества уйти.
И что же?
Не успела оглядеться,
Как тысячи
Таких же, как она,
Вдруг заиграли...
Будто в детстве
Меня качает
Мировая тишина.
1984
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