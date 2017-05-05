Николай Волобуев. Меня качает мировая тишина..

Сегодня родился Николай Митрофанович Волобуев, мой отец. Стихи, им написанные, я, к своему стыду, толком прочитал спустя несколько лет после его смерти. И вот теперь обнаружилось, что это настоящий поэт. Наверное, я просто дорос, наконец, до его творчества...





НИКОЛАЙ ВОЛОБУЕВ (1924-2000)



НИЧТО НЕ ЧУЖДО МНЕ

Стихотворения 1974-1992 годов





ПУТЬ



Было время, надежды были,

Был и сам я доверчив и прост.

Но друзья потихоньку забыли,

Лишь остался мне верным пёс.



Я иду по земле без оглядки,

Мне чужды подхалимство и лесть,

Но в восторге, когда в порядке

В чистом сердце и совесть, и честь.



1980





* * *



Я одиночества страшусь.

Как будто в мире пусто-пусто,

Лишь трели костяного хруста

В душе мятежной сеют грусть.

Лишь только погляжу вокруг

И в теле холодеют жилы --

Ужель так вечно люди жили,

И вечным был порочный круг.

Я одиночества страшусь.

Страшусь, что бедная планета

В одежде ядерно-ракетной

Не вынесет свой адский груз.

И среди тягостных руин,

На чьём-то холмике безмолвном,

Стою, благих утопий полный,

Как обгоревший пень, один.

И оттого мой страх втройне --

Вдруг одному на чёрном свете

Остаться на пустой планете

С дубиною наедине.



1980