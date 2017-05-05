Аэротруба в Белгороде: безопасный экстрим для тех, кто не готов к парашюту

Мы стараемся объяснить, что человек первым делом должен расслабиться и получить удовольствие от аэродинамического комплекса. И рассказываем ему про нейтральную позу – он руки и ноги собрал и выдохнул. За счёт того, что он выдохнул, у него появляется прогиб. Чем стабильнее он лежит, тем проще ему лежать на этом потоке. Тем меньше его будет бросать из стороны в сторону и меньше инструктора будут его отпускать, и он сам будет лежать на потоке. Дмитрий Шкарупа