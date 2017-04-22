Международная акция «Библионочь – 2017» прошла в Белгороде

Все желающие смогли пройти квест «Таинственный чемодан», участвовать в мастер-классах по танцам, рэпу и музыке, а на первом этаже была отведена специальная комната матери и ребёнка. Путешественники, как и в любом поезде, могли подкрепиться в вагоне-ресторане. В библиотеке в эту ночь работал пункт сбора книг в рамках всероссийской акции #АгроМания. Поезд прибыл на конечную станцию ровно в 03:00.