Обойная «Индустрия» Вадима Зайцева

– Важную роль сыграли для меня родители, я считаю. Я им очень благодарен за моё правильное, наверное, воспитание. Вот это важные люди для меня: папа, мама, жена, дети. А ещё благодарен родителям за жизненные наставления, которыми пользуюсь до сих пор. Отец с детства напутствовал: «Научись говорить «нет» в своей жизни». Это настолько сложно, оказывается. А мама всегда говорила: «Не зацикливайся на проблеме, которая есть сейчас, дальше будет продолжение хорошей жизни». А мы ведь как часто думаем, сталкиваясь с проблемами: «Всё, конец света!» А оно проходит, дальше двигаемся, и всё хорошо… Вот эти два важных момента я запомнил. Ещё в моей жизни есть очень важный человек – мой бизнес-наставник Александр. У него я учусь очень многому!