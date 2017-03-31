Обойная «Индустрия» Вадима Зайцева

Много ли навскидку вы назовёте бизнесменов-иностранцев, которые смогли сделать что-то подобное в нашем регионе? Вот и мне на ум не особо приходят примеры.
Встретились мы с директором обойного производства не самым ранним утром. Некогда депрессивная, как принято говорить в деловых кругах, промплощадка на Крейде. Сегодня здесь бурлит жизнь, которую в неё буквально вдохнули чуть больше года назад… А вот и человек, давший старт бизнесу и теперь активно его развивающий.
Благоприятный для инвестпроектов
Кабинет директора. Светлый и просторный. На стене – финальный эскиз архитектурного проекта. Такой Вадим Александрович рассчитывает увидеть фабрику не позднее чем через два года. А пока рассказывает, как всё начиналось.
Первое знакомство Вадима Зайцева с нашим городом состоялось в июле 2015 года. Тогда он приехал, чтобы, как говорится, прозондировать почву и предложить свой проект в Департаменте экономразвития региона… Как выяснилось, решение открыть обойный бизнес в России инвесторам из ближнего зарубежья пришло не спонтанно.
– Россия – самый большой потребитель обоев на мировом рынке. Вот первая причина, по которой возникла идея. А почему Белгород? На сегодняшний день это самый благоприятный город, регион в плане вложения инвестиций. Есть Савченко Евгений Степанович – губернатор Белгородской области и Абрамов Олег Васильевич – глава Департамента экономразвития, которые достаточно серьёзно поддерживают такого рода проекты.
Наличие экономической ниши, подходящая промышленная площадка и даже больше — закреплённое за нею название «Индустрия» — всё оказалось кстати. Дело оставалось за малым: построить и запуститься. Тем более что опыта в этом нынешнему директору было не занимать.
– Образование получил по профилю «промышленно-гражданское строительство». В этой сфере после окончания академии и двигаюсь. А в обойный бизнес пришёл года четыре назад как раз из строительного. Управлял крупной компанией: возводили жилые дома. Отсюда и связь с обойной сферой. Это всегда нравилось. Побывал в своё время на различных производствах обоев как Украины, так и Европы. Долго изучал процесс. И тут предложили поехать строить обойное производство, открывать бизнес в России.
– Наверное, нужно быть отчасти авантюристом, чтобы взяться за столь амбициозный проект, да ещё в такое время?
– Скажу честно, решение было не из лёгких. Во-первых, я уехал в тот момент, когда ситуация в отношениях между Украиной и Россией была очень напряжённая… Из окружающих меня никто не понял: «Что ты сделал? Куда уехал? Зачем?...». Морально это было непросто. Но понимая, что на Украине развиваться не дают… Невозможно там построить бизнес, потому что нет гарантий, будет ли он существовать завтра. Сегодня те, кто занимают высокие посты, есть, а завтра – нет. Здесь, в России, ситуация реально стабильна. Ты чётко знаешь: пришёл, защитил свой проект, уверенно двигаешься. Пусть нелегко, но всё же… Я хочу развиваться. Желание всегда быть на шаг впереди — оно есть, потому с большим удовольствием приехал в Россию.
Как признаётся наш собеседник, самым сложным при запуске производства оказалось формирование команды.
– Получить разрешительную документацию, построить, купить оборудование, да даже найти деньги, в конце концов, – это сложно, но не настолько, как подобрать людей. Со мной приехали несколько человек, временно нанимали специалистов с других производств, которые осуществляли шеф-монтаж оборудования, обучали персонал на месте. Наша задача – однозначно выйти на уровень, чтобы работали только высококвалифицированные специалисты. И по сей день, спустя восемь месяцев, мы постоянно набираем людей. Создать команду профессионалов, которые будут с тобой мыслить в одном направлении, жить с тобой работой, – вот это самое сложное!
В этой связи поинтересовалась, какие критерии при выборе кандидата являются определяющими.
– Я однозначно смотрю на опыт работы. Если его нет – на образование. Для меня это важно. Если высшее образование есть, да ещё и в армии служил, что тоже неплохо, так как дисциплина у нас достаточно жёсткая; плюс-минус близость к нашей сфере – промышленное производство: если ты работал на линии, имеешь опыт конвейерной работы, – вот это основные критерии. А дальше практика показывает.
Немаловажным пунктом в анкете, как оказалось, является графа «Семейное положение».
– Я обращаю внимание на семейных людей, для меня это достаточно значимый показатель. Если вижу, что у кандидата есть ребёнок, он будет думать о том, что впереди, а не пойдёт завтра искать себе новые приключения… Вот это тоже решающий фактор при рассмотрении резюме.
На сегодняшний день на производстве трудится 135 человек. Но проект реализован на 50 %, а значит, в ближайшем будущем будет создано практически такое же количество новых рабочих мест. И уже сегодня Вадим Александрович озадачен кадровым резервом.
– Готовых специалистов-обойщиков в Белгороде нет. Из крупных городов, Москвы, к примеру, переехать сюда никто не желает. А человеку, который работает на линии – колористу, печатнику, упаковщику и так далее, – объективно нужно года два, чтобы он с нашей помощью стал настоящим профессионалом. Если бухгалтеров, финансистов, юристов найти можно, то узких специалистов на производство пока не получается. А ставку делаю на молодёжь. Это связано с тем, что работа на линии физически непростая. Да и обучать молодых ребят легче.
Директор фабрики и тут пытается заглянуть в завтра. Достигнута договорённость с Белгородским государственным институтом искусств и культуры о подготовке дизайнеров для «Индустрии». Практикуются на производстве и студенты технологического университета.
Звонит телефон. Вадима Александровича приглашают в цех оценить запуск нового вида.
– Запуск новых видов происходит постоянно. При этом обязательно присутствуют начальник отдела сбыта, технолог, дизайнер. Это очень сложный процесс. Мы подходим к дизайнам довольно жёстко.
Открытие большого бизнеса, как рождение сына
Покинув административное здание, сразу из дверей попали на стройплощадку. По пути Вадим Александрович рассказывает о планах на ближайшую перспективу.
— Здесь будут склады готовой продукции и сырья и производственный цех для установки новых линий. Три наши торговые марки именуются «Вернисаж», «Антураж» и «Индустрия». На сегодня выпускаем порядка 400 артикулов, до середины лета надеемся довести до 600…
— С кем можете конкурировать сегодня на рынке?
– Мы конкурентоспособны на рынке России однозначно, спустя незначительное время. Обойных производств, конечно, много. Кого лично я считаю конкурентами – КОФ Палитра и Виктория Стенова (Victoria Stenova). Это два бренда, которые, как мне кажется, сегодня могут звучать даже на уровне мировых. Не уступают ни европейцам, ни производителям из ближайшего зарубежья. Мы в тройку эту, наверное, входим.
А вот как работает линия. От окраски, тиснения, порезки – до упаковки в короба.
Конечно, процесс завораживает. В этот момент стало интересно, что испытал Вадим Зайцев при запуске первой линии.
– Это очередной важный этап в жизни. Открытие чего-то большого. У каждого человека есть цель, и он её постепенно достигает. Запуск производства – одно из достижений, которых немного в жизни бывает. А если говорить об ощущениях – пожалуй, сравнимо с тем, что испытал при рождении сына.
Его программа максимум – запуск полного производства к осени 2019-го. А в этом году – наладить сбыт: зайти в федеральные и региональные сети.
– Это очень сложно. И конкуренция, и сети торговые ведут себя не так, как хотелось бы. Если раньше на фабриках забирали всё с колёс, то сегодня приходится идти на уступки и давать отсрочку минимум в 90 дней, а это оборотные средства. Потому задача на 2017 год – занять максимальное количество полок в каждой торговой сети России.
– А в белгородских магазинах уже есть ваша продукция?
— С Белгородом работали через дилеров, а сейчас зашли в «Дон Рулон» и «Премьеру» напрямую с фабрики. Потому у них и цены будут доступные, и ассортимент соответственно. В перспективе, конечно, рассматриваем открытие собственного торгового дома и выставочного зала. Но сначала надо полностью запуститься.
Заговорили про сырьё, и выяснилось, что в планах у бизнесмена – приблизиться к полному циклу.
– Пока сырьё закупаем за границей. А так как в России существует программа импортозамещения, хотелось бы максимально соответствовать реалиям. И в этой связи думаем построить пластизольный цех, производить на месте основу для обоев. Конечно, добиться качества, которое дают европейцы, непросто, но возможно.
А вот цех по производству каталогов. Сегодня их изготавливают со всей палитрой новых видов, которые «Индустрия» будет представлять в начале апреля на крупнейшей международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild/WorldBuild Moscow в Москве.
Признаться, глаза разбежались. Их здесь, действительно, на любой вкус, цвет и бюджет… От вневременной классики и геометрии – до дворцовых и винтажных…
Почему-то вспомнилось про сапожника без сапог, и отсюда вопрос.
– Вы сами приобрели бы вашу продукцию? И какие виды, на ваш взгляд, наиболее интересны, а какие – более востребованы?
– Приобрёл, и даже без сослагательного наклонения. Стены дома оклеены нашими обоями. А какие виды наиболее интересны? – Тут всё очень индивидуально. Лично мне нравятся горячего тиснения премиум-сегмента.
Зашли в лабораторию. Здесь, как и в целом на фабрике, самое современное оборудование и приборы для проверки продукции на соответствие техническим требованиям. На свето- и влагостойкость, износоустойчивость и прочность испытывают каждый вид и партию.
– Да, выбирались дорогостоящее оборудование и недешёвое сырьё. Это, конечно, отражается на стоимости обоев, но всё ради достижения качества, которым можно гордиться. А по ценам наша продукция вполне доступна.
Зашли и в святая святых – комнату, где хранятся образцы всех выпускаемых на сегодня видов. И снова началась «примерка»… Наверное, назрела необходимость освежить интерьер.
Вадим Александрович посмотрел на часы. Через 10 минут совещание с отделом сбыта.
Как выяснилось, на ассортиментном совете определяют, какие виды выпускать усиленно, а с какими повременить или вообще расстаться…
– Всю продукцию мы относим к категориям по уровню сбыта. Например, «А» – это неоднократно, даже, можно сказать, постоянно пользующиеся спросом виды. «В» – повторно заказываемые, а «С» – артикулы, с которыми пока не понятно, что делать. На такие смотрим в течение трёх месяцев и, если товар не пошёл, снимаем с производства.
К слову, на стенах во всех кабинетах обои собственного производства.
В переговорной поверх карты России фото фабрики с планами «До» и «После».
– Да, помню те трудовые будни, когда мы только сюда приехали и начиналось строительство. На протяжении полугода работали с 8 до 24. Очень многое пришлось демонтировать… Сейчас, когда открыли производство и начался бизнес, регламентный рабочий день с 9 до 18, у меня в основном до 19. Хотя производство – это такое дело, что жёстких рамок нет. Бывает, что ассортиментные советы, утверждение новых дизайнов затягиваются и до 22 часов.
— Такой рабочий ритм не напрягает?
– Нет, конечно! Это любимая профессия, любимая работа, как это может напрягать?!
Все собрались, началось совещание.
Коммуникабельный и принципиальный
И снова кабинет директора. Заметила, как взгляд Вадима Александровича задержался пару секунд на фото возле монитора и проскользнула лёгкая улыбка.
Как выяснилось, семья ещё не переехала в Белгород. У Зайцевых одиннадцатилетняя дочь и двухгодовалый сын.
– Как семья отнеслась к вашему решению уехать?
– Я думаю, мудрая женщина не должна препятствовать развитию своего мужа. А это именно про мою супругу! Потому что моё развитие – это их будущее, будущее нашей семьи. Да, мы думали, решение принималось не по щелчку, но достаточно спокойно. Я часто вижусь с семьёй... 350 километров от Белгорода до Днепропетровска – это как работать в России в другом городе. В Москву дольше ехать….
— А желание переехать есть?
– Однозначно есть. Белгород просто создан для семейной жизни. У нас всё сложнее. Криминала больше. Да, он есть везде, но Белгород в этом смысле разительно отличается. Я спокойный семейный человек, и если вести речь о размеренной жизни – это Белгород. А захочешь драйва, можно съездить в Москву …
– Расскажите о первом знакомстве с нашим городом?
– Оно состоялось два года назад летом. Впечатление было одно: это мегачистый город. Я много где был… И сравнить можно с чистейшими европейскими городами. Пожалуй, чище города я на сегодня не знаю. Заметил, что много коттеджных посёлков. Такое было знакомство.
– А что поразило в Белгороде?
– Кроме чистоты, наверное, радушное принятие меня как украинца. Никто не сказал: «Что ты тут делаешь?» и так далее, как нам рассказывают СМИ… То, за что я переживал и за что сегодня спокоен.
– Если бы к вам приехали друзья, которые никогда раньше здесь не были, что бы вы им непременно показали?
– Обязательно съездил бы с ними на картодром автоспортивного комплекса «Вираж» возле аэропорта. А если говорить про компанию с детьми, то в зоопарк. Он вызвал восторг, красивее не видел…
И к моему удивлению, Вадим Александрович продолжил после короткой паузы:
– Только друзей как таковых у меня нет. Общаюсь со всеми… Я коммуникабельный человек. Приятели – да. Если кому-то требуется моя помощь и я в состоянии её оказать – без проблем… В моём понимании друг – это тот, кому можно доверить всё! Таких сегодня нет. Есть моя семья, есть работа. Не знаю почему, может, это пошло от родителей...
В семье Вадим старший из троих сыновей. Младшим братьям 23 и 12. В связи с тем, что сейчас он в России, с родителями и братьями видятся ощутимо реже…
– Важную роль сыграли для меня родители, я считаю. Я им очень благодарен за моё правильное, наверное, воспитание. Вот это важные люди для меня: папа, мама, жена, дети. А ещё благодарен родителям за жизненные наставления, которыми пользуюсь до сих пор. Отец с детства напутствовал: «Научись говорить «нет» в своей жизни». Это настолько сложно, оказывается. А мама всегда говорила: «Не зацикливайся на проблеме, которая есть сейчас, дальше будет продолжение хорошей жизни». А мы ведь как часто думаем, сталкиваясь с проблемами: «Всё, конец света!» А оно проходит, дальше двигаемся, и всё хорошо… Вот эти два важных момента я запомнил. Ещё в моей жизни есть очень важный человек – мой бизнес-наставник Александр. У него я учусь очень многому!
– А что вызывает самую большую гордость на сегодня?
– Гордость? Я думаю, что не каждый может приехать в другую страну, – не хочу говорить чужую, потому что она не чужая, – где ни с кем не знаком, за полгода поднять и запустить фабрику… Познакомиться с людьми, найти площадку, получить все разрешения, демонтировать лишнее, построить основное, найти команду, запустить… Ровно полгода мне понадобилось для того, чтобы уже показать, что мы можем производить.
Между тем, Вадиму только 30 лет. Честно признаюсь, нет в ближайшем окружении ни одного знакомого, кто в таком возрасте и за такие сроки мог бы реализовать подобный проект… Понимая масштабы происходящего, не удержалась от вопроса, как давно он на руководящих должностях.
— Смотря что под этим понимать. Окончил институт, пошёл на стройку, два года отработал прорабом, перешёл в коммерческий отдел, потом стал коммерческим директором, буквально следом директором… Если говорить о полноценном директорстве, то впервые должность занял в 25 лет…
– Что на производстве требует наибольшего вашего внимания?
– Внимание забирает абсолютно всё. Выбор дизайна, сырья, а если говорить о производстве, тут повторюсь, – люди. Самое сложное в бизнесе – это команда. Вовремя дисциплину показать, вовремя услышать человека.
– Вы легко поддаётесь убеждению? Или легковерный человек – это не про вас?
– Это не про меня. Про меня – семь раз отмерь, один отрежь. По-другому не может быть. Даже достаточно «заморочливый», скажем так, в важных для меня вещах. Иногда это мешает, но...
– Какие качества больше всего цените в людях? И над какими из своих личных качеств хотелось бы поработать?
– Если о себе, я слишком доверяю людям. И сейчас пытаюсь быть очень внимательным, потому что многие этим пользуются. А что касается людей, – наверное, в противоположность – люблю открытых, честных людей. Если говорить ещё применительно к работе, то трудолюбивых. Но честность для меня превыше всего. В семье быть честным, с людьми быть честным, для меня это приоритет.
– Вы уравновешенный человек? Что может вывести вас из себя?
– Ложь! Я очень принципиальный человек. Это и хорошо, и плохо. Ложь – это то, что меня выведет страшно из равновесия. Всё остальное можно как-то пережить, сгладить… Я достаточно лояльный и уравновешенный. Всегда могу подстроиться и всё понять… Но не обман!
– А есть ли у вас собственный рецепт снятия стресса?
– Конечно. Лучший антистресс – однозначно дети! Говорю с уверенностью, потому что у меня двое детей, и общение с ними – это всегда большое счастье, большая радость. Потом спорт, боксёрские мешки, если нужна физическая разгрузка. И баня! Баня – особенно! Вот куда бы я друзей повёл. Недавно открыл для себя банный комплекс «На озере». Это лучший вариант…
– У вас есть какие-то обязательные неизменные пункты в личном распорядке?
– Обязательно звонить родителям на выходных. А ещё неизменно одинаково начинается мой каждый день: проснулся, выпил тёплой воды, обязательно отжался, присел, сделал упражнения на пресс, принял душ, включил канал EuroNews, позавтракал и потом еду на работу. Это всегда должно быть выполнено. Такой своеобразный ритуал: есть желание, нет… А вечером – тренировка. И работа, работа…
– Тренировки какие-то специфические?
– Специфическое закончилось. 18 лет профессионально занимался каратэ киокушинкай. Это достаточно жёсткий вид спорта.
– Профессионально, значит можно говорить о достижениях?
– Достижения большие. Был в сборной Украины. Мастер спорта международного класса. Это гордость, потому можно говорить. Чёрный пояс, второй дан. Выступал и в Канаде, и в Японии. А здесь просто хожу в зал. Тренировки стандартные начинаются в 18-19. А у нас непонятно, когда заканчивается рабочий день, потому остаются тренажёры.
– Мы много говорили о работе, сказали о спорте, а есть в вашей жизни что-то ещё, чему обычно посвящаете свободное время или на что его не хватает?
– Увлечений много, но пока не хватает времени на всё, чем хотелось бы заняться. Если эмоционально, хочется в единоборства вернуться, а иногда хочется петь. А так всё время занимают работа и семья. Двухлетний сын, и хочется дать ему всё по максимуму. В этой связи есть, например, большое желание, как у всех здесь, построить свой дом. Я уже заболел этим.
А пока жильё Вадим Александрович арендует и,как большинство белгородцев, на работу добирается по пробкам…
– Путь на работу занимает не менее 20 минут. В будущем, как надумаю строить, хотелось бы расположиться поближе географически.
– Вы верите в то, что мечты сбываются? И есть ли у вас заветная мечта?
– Что мечты сбываются, однозначно верю! Просто нужно верить в мечту и создавать условия для её исполнения. Вспомнился фильм «Секрет», там очень правильная философия... Всё в этой жизни зависит от тебя самого. И исполнение мечты, и наоборот… Если есть у тебя какая-то проблема, это только твоя вина и ничья больше.
– Самый главный стимул в работе и в жизни?
– Главный стимул и вдохновитель – моя семья. Много уже говорил о ней, но это факт. И главный стимул, наверное, чтобы было комфортно моим близким. Я хочу многое оставить после себя. И давно об этом думаю: не важно, 30 лет, 20… 50. Это первостепенно для меня. Хочу взять от жизни положенный мне максимум. По максимуму научиться чему-то: всё время чему-то учусь! А ещё знаете, вера моей жены в меня! Вот стимул номер один на сегодня!
И на окончании фразы раздался звонок, которого Вадим Александрович очень ждал. Это почувствовалось сразу.
– Сейчас еду встречать семью. Целую неделю будем вместе!
– Тогда блиц-опрос, и мы вас отпускаем?
– С радостью. Готов.
Блиц-опрос:
Любимый цвет? – Коричневый, наверное.
Любимая музыка? – Макс Фадеев «Танцы на стёклах» и т. д.
Любимое время года? – Лето.
Любимый день недели? – Пятница.
Любимая книга или фильм? – Фильм — однозначно «Один + один». А книги — «48 законов власти» Роберта Грина. В основном в последнее время читаю специализированную литературу. Обо всём, что мне может быть полезно в работе.
Любимый вид отдыха? – На море. И это должен быть спокойный отдых. Я достаточно активный образ жизни веду, поэтому отдых должен быть размеренным, тихим.
Любимое блюдо? – Люблю мясо и овощи, приготовленные на гриле.
Любимое животное? – Собаки.
Очередной взгляд собеседника на часы, и мы все втроём (с нашим фотографом), рассмеявшись, отправились к дверям. Вот таким выдался наш очередной день.