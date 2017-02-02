Центр компетенций появится в Белгородской области

Posted 2 февраля 2017, 11:10
Published 2 февраля 2017, 11:10
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По мнению гендиректора «Центра передачи технологий» члена Российской академии космонавтики Сергея Жукова, центр компетенций важен прежде всего для аграриев региона. Современные технологии позволят при необходимости привлекать современные разработки на службу сельхозникам. В частности, это могут быть беспилотники.
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин сообщил, что университетские учёные занимаются разработками в том числе и по этому профилю деятельности. Многие технологии уже готовы к запуску их серийного производства. Белгородский госуниверситет сейчас занимает 17-ю позицию в российском исследовательском рейтинге. Всего вузовские учёные в течение года выполняют научно-исследовательских работ на миллиард рублей.
Ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев выступил в поддержку идеи основания областного центра компетенций. Он отметил, что в структуру центра следует включить все региональные вузы.
Свои предложения по поводу создания Центра компетенций вузы области озвучат в конце февраля, передаёт пресс-служба Белгородского университета.