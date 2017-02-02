Центр компетенций появится в Белгородской области

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин сообщил, что университетские учёные занимаются разработками в том числе и по этому профилю деятельности. Многие технологии уже готовы к запуску их серийного производства. Белгородский госуниверситет сейчас занимает 17-ю позицию в российском исследовательском рейтинге. Всего вузовские учёные в течение года выполняют научно-исследовательских работ на миллиард рублей.