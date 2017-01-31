Три миллиарда рублей превысит бюджет Белгородского госуниверситета в 2017 году

Posted 31 января 2017, 09:34
Published 31 января 2017, 09:34
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Как отметил проректор вуза по экономике и финансам Андрей Изварин, консолидированный бюджет на текущий год примерно соответствует цифрам бюджета – 2016. Доходы были запланированы в сумме 3 млрд 114 млн рублей. Расходов в этом году в университете станет больше на 3 %, сообщает пресс-служба университета.
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин акцентировал внимание коллег на необходимости повышать результативность научной деятельности. Он отметил, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2017 году должны принести университету свыше миллиарда рублей.
В планах руководства вуза на 2017 год – улучшать инфраструктуру, закончить возведение здания кафедры анатомии и гистологии Медицинского института, оборудовать её необходимой техникой.
В Ботаническом саду закончится строительство научного корпуса, в который войдёт лаборатория биотехнологий растений.
Это позволит нам замкнуть цепочку лабораторий и технологий, связанных с фармакологией живых систем. Олег Полухин ректор Белгородского госуниверситета