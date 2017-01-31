Три миллиарда рублей превысит бюджет Белгородского госуниверситета в 2017 году

Как отметил проректор вуза по экономике и финансам Андрей Изварин, консолидированный бюджет на текущий год примерно соответствует цифрам бюджета – 2016. Доходы были запланированы в сумме 3 млрд 114 млн рублей. Расходов в этом году в университете станет больше на 3 %, сообщает пресс-служба университета.