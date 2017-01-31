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Posted 31 января 2017, 09:34

Published 31 января 2017, 09:34

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Три миллиарда рублей превысит бюджет Белгородского госуниверситета в 2017 году

31 января 2017, 09:34
Плановые доходы и расходы утвердили на учёном совете вуза.
Сюжет
Бюджет

Как отметил проректор вуза по экономике и финансам Андрей Изварин, консолидированный бюджет на текущий год примерно соответствует цифрам бюджета – 2016. Доходы были запланированы в сумме 3 млрд 114 млн рублей. Расходов в этом году в университете станет больше на 3 %, сообщает пресс-служба университета.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин акцентировал внимание коллег на необходимости повышать результативность научной деятельности. Он отметил, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2017 году должны принести университету свыше миллиарда рублей.

В планах руководства вуза на 2017 год – улучшать инфраструктуру, закончить возведение здания кафедры анатомии и гистологии Медицинского института, оборудовать её необходимой техникой.

В Ботаническом саду закончится строительство научного корпуса, в который войдёт лаборатория биотехнологий растений.

Это позволит нам замкнуть цепочку лабораторий и технологий, связанных с фармакологией живых систем. Олег Полухин ректор Белгородского госуниверситета

#Новости#БелГУ#Бюджет#Сергей Егоров#Наука
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