Здоровье братьев наших меньших: куда обратиться с питомцем в Белгороде

Белгородская городская станция по борьбе с болезнями животных, которая работает при областном Управлении ветеринарии не один десяток лет, пользуется авторитетом и вызывает доверие. Ветеринарная лечебница предлагает широкий спектр услуг – некоторые из них действительно уникальны. Самое главное – это специалисты, которые имеют опыт работы не менее 10 лет.
Мы можем оказать расширенное лечение благодаря тому, что у нас есть лаборатория, узи, рентген, поэтому диагноз в нашей ветклинике можно поставить точный. Чаще всего обращаются за выпиской ветсвидетельств, так как осуществляем её только мы. Также чипирование, так как мы одни из единственных, которые чипируют и имеют базу данных, в которую вносятся животные. Анастасия Лукьянова врач лечебно-диагностического отделения ветстанции по городу Белгороду и Белгородскому району
Кстати, о чипах. Некоторые задаются вопросом: зачем моей собаке или кошке это нужно? Чип – это своеобразный документ вашего питомца – это обычный и загранпаспорт в одной ампуле. Его введение абсолютно безопасно для животного. Все данные сведены в единую «социальную сеть» собак, доступ к которой есть только у государственных ветеринарных клиниках.
Аудитория пациентов у них разнообразная. В преддверие масштабных выставок, приезда цирка или просто для профилактики опытные заводчики и дрессировщики обращаются именно к ним.
Мы принимаем всех животных: от больших рогатых коров до маленьких хомячков. У нас и обезьяны бывают, и еноты, и змеи были. Анастасия Лукьянова врач лечебно-диагностического отделения ветстанции по городу Белгороду и Белгородскому району
Ветклиника активно сотрудничает с белгородским зоопарком, конноспортивной школой, а также с частными подсобными хозяйствами. В общем, сотрудники курируют практически всех белгородских животных и гарантируют стопроцентное качество оказанных ими услуг.
Самое важное, что специалиста можно вызвать на дом. В случае тяжёлого состояния животного эта услуга особенно ценна.
Каждую пятницу в ветклинике бесплатно прививают от бешенства. Поэтому, как говорят сотрудники, очереди здесь внушительные.
Что касается сдачи анализов, в этом деле самое главное – точность и оперативность. Именно это гарантируют специалисты ветклиники. Самый быстрый анализ займёт не более пяти минут, а самый длительный потребует всего час времени.
В нашей лаборатории производятся анализ крови стандартный, анализ крови биохимический на восемь показателей. Это то, что необходимо в каждодневной практике. Общий анализ мочи и анализ осадка мочи, который очень необходим для животных, которые страдают мочекаменной болезнью. Юлия Лазарева врач лечебно-диагностического отделения ветстанции по городу Белгороду и Белгородскому району
«Мы в ответственности за тех, кого приручили» – писал Сент-Экзюпери в своём произведении «Маленький принц». Действительно, а как иначе? Наши четвероногие, усатые, хвостатые, полосатые и другие питомцы, к сожалению, не расскажут о том, что и где у них может болеть или беспокоить.
Как известно, любую болезнь легче профилактировать, чем лечить. Для наших домашних любимцев это ещё более актуально, чем для людей. Возникает вопрос: куда обратиться? В Белгороде большое количество ветеринарных учреждений, однако качество некоторых оставляет желать лучшего.
А вообще, будьте вы и ваши питомцы здоровы!
Видео Николая Русанова