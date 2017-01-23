Здоровье братьев наших меньших: куда обратиться с питомцем в Белгороде

Мы можем оказать расширенное лечение благодаря тому, что у нас есть лаборатория, узи, рентген, поэтому диагноз в нашей ветклинике можно поставить точный. Чаще всего обращаются за выпиской ветсвидетельств, так как осуществляем её только мы. Также чипирование, так как мы одни из единственных, которые чипируют и имеют базу данных, в которую вносятся животные. Анастасия Лукьянова врач лечебно-диагностического отделения ветстанции по городу Белгороду и Белгородскому району