Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников

Сегодня у нас новая группа – это мамы, матушки из православных семей, имеющие много детей. По итогам обследования будут проведены все требующиеся лечебные процедуры, если будет необходимо – и операции. Все мамы и их дети будут находиться под нашим присмотром и в дальнейшем. Наталья Куницына