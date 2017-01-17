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Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников

17 января 2017, 12:44
В рождественские дни на медицинский учёт в Центре взяты 15 семей белгородских священников. 17 января их жёны прошли обследование, по результатам которого для каждой женщины будет составлена программа по предупреждению и лечению болезней.

Эта акция не разовая – с самого начала функционирования медицинский центр «Поколение» занимается благотворительностью, не только оказывая помощь льготным категориям граждан, но и устраивая подобные мероприятия, привязанные к той или иной дате: к Новому году, Рождеству, 8 Марта, Дню матери.

Главный врач Наталья Куницына рассказала, что всю необходимую помощь подопечные получат бесплатно.

Сегодня у нас новая группа – это мамы, матушки из православных семей, имеющие много детей. По итогам обследования будут проведены все требующиеся лечебные процедуры, если будет необходимо – и операции. Все мамы и их дети будут находиться под нашим присмотром и в дальнейшем. Наталья Куницына

Ольга Петренко, супруга священника Смоленского собора Белгорода Александра Петренко и мать восьмерых детей, рада, что появилась возможность заняться своим здоровьем.

Обычно у мам не хватает времени на себя – всё внимание отдаётся детям и дому. Сейчас подросли старшие девчонки – им 11 и 13 лет, ребята помладше тоже начинают помогать. Пятеро детей учатся в школах, носят вирусы по кругу, так что большая семья в плане здоровья – это непросто. Ольга Петренко

Перед походом к докторам с женщинами провели беседу о профилактике вирусных инфекций. Рассказали о симптомах гриппа и ОРВИ, о том, как вести себя в случае заболевания, и о профилактических мерах по предупреждению болезни.

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Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священниковМедицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников
Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священниковМедицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников
Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священниковМедицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников
Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священниковМедицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников
Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священниковМедицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников
Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священниковМедицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников
Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священниковМедицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников
Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священниковМедицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников
Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священниковМедицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников
Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священниковМедицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников
Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священниковМедицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников
Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священников

#Новости#Поколение#Андрей Скоч#Оксана Артемова#Город
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