Крещенские купели оборудуют на городском пляже в Белгороде

На городском пляже оборудовали купели: спасатели вырубили лёд, вытащили его обломки из воды, водолаз поисково-спасательной службы осмотрел дно и после этого деревянную купель погрузили воду. Купель 1,5 м на 3 м имеет глубину 1,2 м. Таким образом даже невысокому человеку будет безопасно окунуться в воду в крещенскую ночь.
Наша задача – обследовать дно, чтобы предотвратить порезы. Дно для купания хорошее. Оно безопасно. Александр Щербаков водолаз поисково-спасательной службы МЧС
На дне городского пляжа белгородские водолазы редко находят бутылки или щепки от беседок и лодок. Александр Щербаков объясняет это регулярным подобным осмотром дна городского пляжа. В этот раз, к слову, водолаз со дна реки Северский Донец достал несколько ракушек.
Как рассказали спасатели, толщина льда сегодня составила около 30 см, а температура воды – 5 °C.
Пляж спасатели огородили сигнальными лентами. Они будут подсказывать белгородцам, где безопасно находиться на льду, а куда идти не стоит.
Мы планируем оборудовать эти купели с учётом прошлых лет, чтобы было безопасно и комфортно. Поэтому мы в местах размещения купели планируем установить палатки, пункты обогрева и пункты для переодевания, которые будут отапливаться и тем самым повысят уровень комфорта и безопасности. Виктор Баранов начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода
С 18:00 18 января до 06:00 19 января 47 человек, в том числе спасатели, водолазы, врачи скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов будут следить за соблюдением правил безопасности. Они будут дежурить возле купелей на городском пляже, чтобы предотвратить случаи, когда белгородцам потребуется помощь.
Первые посетители купели приходят окунуться в прорубь около шести часов вечера. Традиционно максимальный пик наблюдается около полуночи.
Общее количество по опыту прошлых лет здесь, на центральном пляже, составляет около пяти тысяч человек. Виктор Баранов начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода
По информации водолаза со стажем Александра Щербакова, наиболее благоприятные условия для крещенского погружения в прорубь – мороз и отсутствие ветра. Главное условие – не принимать перед этим спиртосодержащие напитки и подходить к этому делу ответственно.
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