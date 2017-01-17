Крещенские купели оборудуют на городском пляже в Белгороде

Мы планируем оборудовать эти купели с учётом прошлых лет, чтобы было безопасно и комфортно. Поэтому мы в местах размещения купели планируем установить палатки, пункты обогрева и пункты для переодевания, которые будут отапливаться и тем самым повысят уровень комфорта и безопасности. Виктор Баранов начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода