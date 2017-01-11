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Психоневрологический диспансер переедет с улицы Преображенской на Привольную

11 января 2017, 14:05
На данный момент приём граждан проходит в Белгородской областной клинической психоневрологической больнице на улице Новая, 42.

Переезд связан с тем, что здание диспансера в центре Белгорода, где ранее находилось медицинское учреждение, закрыто на ремонт.

Как сообщили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения области, психоневрологический диспансер «сменил прописку» ещё в конце декабря. Как написано на объявлении, которое висит на здании – «Диспансерное отделение ОГКУЗ «БОКПНБ» будет вести приём пациентов по адресу: г. Белгород ул. Новая 42, добраться до места можно по маршруту автобуса № 25 или 33а.

Предварительную запись можно осуществить по телефону (4722) 34-14-01.

А вот медицинские осмотры (периодические, предварительные) и различные виды психиатрического освидетельствования проводятся по адресу: улица Волчанская, 159.

В перспективе психоневрологический диспансер будет располагаться в бывшем Центре врача общей практики (ВОП) на улице Привольной. Стоит напомнить, что совсем недавно там планировали открыть лечебно-физкультурный диспансер для спортсменов.

Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области Галина Акапьева подчеркнула, что вопрос со зданием на улице Преображенской пока что не решён и нет подтверждений, что оно выставлено на продажу.

«Продажа не возбраняется государством. Его можно перепродать или сдать в аренду. Сейчас у него есть свой собственник», – прокомментировала она.

Фото Алёны Свиридовой

Психоневрологический диспансер переедет с улицы Преображенской на ПривольнуюПсихоневрологический диспансер переедет с улицы Преображенской на Привольную
Психоневрологический диспансер переедет с улицы Преображенской на ПривольнуюПсихоневрологический диспансер переедет с улицы Преображенской на Привольную
Психоневрологический диспансер переедет с улицы Преображенской на ПривольнуюПсихоневрологический диспансер переедет с улицы Преображенской на Привольную
Психоневрологический диспансер переедет с улицы Преображенской на ПривольнуюПсихоневрологический диспансер переедет с улицы Преображенской на Привольную
Психоневрологический диспансер переедет с улицы Преображенской на Привольную

#Новости#Психоневрологический диспансер#Валерия#Город
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