Психоневрологический диспансер переедет с улицы Преображенской на Привольную

Как сообщили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения области, психоневрологический диспансер «сменил прописку» ещё в конце декабря. Как написано на объявлении, которое висит на здании – «Диспансерное отделение ОГКУЗ «БОКПНБ» будет вести приём пациентов по адресу: г. Белгород ул. Новая 42, добраться до места можно по маршруту автобуса № 25 или 33а.