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Вышел в свет новый «Наш Белгород»

16 декабря 2016, 09:52
Главные темы номера от 16 декабря:

– Белгородской филармонии исполнилось 50 лет. Номер открывает рассказ о том, как учреждение отметило свой юбилей и чем может похвастаться сегодня.

– Очередным гостем проекта «Жить в Белгороде» стал Тарас Хтей – российский волейболист, доигровщик, капитан «Белогорья», игрок сборной России, чемпион летних Олимпийских игр 2012 года. На страницах газеты – история успеха знаменитого спортсмена, рассказ об олимпиадах, его травмах, семье и Белгороде.

– Корреспондент газеты «НБ» своими глазами увидел, как идёт круглосуточная уборка улиц от снега. Читайте в материале «Ночь после снегопада».

– Танцоры «Мариданс» вернулись с чемпионата мира по танцевальному шоу. Балет в составе сборной России забрал сразу семь медалей, четыре из которых – золотые. Как коллектив достиг такого успеха – в этом номере газеты.

– А также в номере – традиционные полосы: «Культура», «Всякая Всячина», «Общество», «Эпоха в лицах», «Здоровье», «Спорт» и многое другое.

#Новости#Наш Белгород#Город
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