Оформление загранпаспорта в Белгороде – дорогостоящий квест

Posted 14 ноября 2016,, 13:05
Published 14 ноября 2016,, 13:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Этим летом пришла пора заменить мой загран на новый (чтобы уместилось побольше виз). У меня было 2 варианта: заказать паспорт в Москве и ждать 4 месяца или сделать это по месту прописки, в родном Белгороде, но всего ждать всего 1 месяц. Я выбрала второе. Но, как оказалось, короткое время ожидания вовсе не гарантирует, что вы не потеряете энное количество нервов...
Сначала я решила подать заявление через Госуслуги, как это делала в прошлый раз. Заполнила анкету, расписав карьерные достижения за последние 10 лет. Довольно скоро получила приглашение на подачу заявки в отдел ОВМ УМВД №4 по адресу ул. Островского, 25 - паспорта нового поколения в Белгороде выдают только там.
Мне предложили прийти в понедельник. Вообще-то отдел работает и в субботу, с 9 до 13 часов, но, объяснила мне по телефону девушка, по заявлениям, поданным через Госуслуги, принимают только в будние дни. Брать день за свой счет для поездки в Б мне не хотелось, поэтому пришлось ехать подавать заявление лично в одну из ближайших суббот. Говорят, Госуслуги были изобретены для удобства граждан, но, видимо, в субботу прогресс в отделе ОВМ УМВД №4 замирает вместе с уходом сотрудника, ответственного за прием электронных заявлений через портал.
Сойдя утром с поезда, я поспешила в Сбербанк, чтобы оплатить пошлину за загранпаспорт. Но что-то пошло не так. Отстояв очередь в отделении Сбера, я попыталась перевести деньги на указанный счет из письма выше. Платеж не проходил. Мне посоветовали пройти в другое отделение, что я и сделала. Там ситуация повторилась. Мне сказали, что реквизиты неверные. Я набирала телефон отдела УМВД (из письма) - никто не отвечал. Молчала и горячая линия Госуслуг. Наконец я выяснила, что реквизиты получателя платежа на днях изменились (кажется, с 1 сентября). Очевидно, что узнать, что именно поменялось, можно было только в самом отделе №4 УМВД, куда я и отправилась. На часах было 10 с копейками, в 13 часов работа отдела заканчивалась. План по блиц-подаче документов на загран за 1 день был почти на грани провала...
В кабинете "окно 3 и 4" отдела №4 ОВМ УМВД по г. Белгороду мне удалось получить квитанцию Сбера с правильными реквизитами. Я в третий раз за день пошла в отделение банка, чтобы оплатить злополучную пошлину. Вернувшись, застала в отделении толпу жаждущих повидать заграницу. Мне объяснили, что в отделе две очереди: сначала нужно отстоять очередь в первый кабинет (сразу слева от входа), чтобы оформить все документы, а затем можно становиться в очередь в кабинет 3 и 4, чтобы уже непосредственно подать документы. Спросить еще у кого-то о распорядках отдела №4 возможности не было - по коридорам сотрудники не ходили, а прорваться в какой-либо из кабинетов, чтобы "только спросить", можно было только, отстояв очередь. Информации на стендах не было.
Я не распечатывала заранее бланк завления на паспорт, рассчитывая, что мне выдадут его на месте, как, например, делают это в МФЦ Москвы. Каково же было мое удивление, когда в том первом кабинете выяснилось, что услуги платные, за бланк заявления и его заполнение специальная сотрудница берет 370 рублей! Чтобы с моих слов в течение 5 минут просто набрать анкету.... Отступать было некогда, на часах был полдень, а впереди еще одна очередь...
Оказалось, что платным оформлением документов занимается контора "Белрегионинфо", созданная региональным правительством. В ней также делаются по таким же негуманным ценам ксерокопии и фотографии для документов. При этом никакой информации о том, что посещение первого кабинета необязательно, в помещении отдела нет, как и нет бесплатных анкет. Народ массово приходит на подачу документов, массово отстаивает очередь в первый кабинет, искренне считая (как и я), что это необходимый этап, и, за неимением альтернативы, платит за услуги ксерокопирования, печати и набора текста по монопольно высоким ценам.
Впрочем, когда я уже получала готовый загран, мы разговорились в стоящими в очереди людьми, трое из них сказали, что приносили заранее распечатанные и заполненные заявления. Их сотрудники службы завернули, заявив, что заполнено неверно. Например, одна девушка рассказала, что причиной было то, что она не указала в списке мест работы за 10 лет тот период, когда она была без работы. Интересно, что, как помечать в анкете этот момент биографии, на официальном сайте МВД разъяснений нет. Этим троим также пришлось на месте обращаться в Белрегионинфо.
На днях мне пришла СМС от ГУМВД России - в ней меня просили оценить качество оказанных услуг от 1 до 5. К сожалению, цифрой сложно описать то разочарование, которое охватывает от уровня сервиса в любимом городе. Если говорить по существу, то хотелось бы, чтобы УМВД по г. Белгороду или по Белгородской области на собственном сайте опубликовал всю необходимую информацию о работе единственного в Белгороде отделения, где выдают загранпаспорта нового поколения: график работы в будние и выходные дни, график приема граждан, обращавшихся через Госуслуги, список документов, бесплатный бланк заявления, образец заполнения анкеты, порядок обращения в кабинеты отдела, информацию о том, что есть платные услуги, но они необязательны. Кроме того, было бы нелишним вовремя информировать о смене своих реквизитов и да, можно было бы раздавать бесплатные анкеты прямо в помещении отдела, как делается во всех нормальных госучреждениях.
Информации об услуге выдачи заргранпаспорта на сайте УМВД по Белгороду я не нашла. Раздел "Государственные услуги" почему-то ведет на сайт обастного УМВД, а там раздел Госуслуги ведет на одноименный федеральный портал.
В общем, если вы соберетесь оформлять себе загранпаспорт нового поколения в Белгороде - будьте во всеоружии. Не забудьте заранее распечатать и заполнить анкету, если хотите сэкономить, или захватите кошелек, если желаете обогатить Белрегининфо.