Оформление загранпаспорта в Белгороде – дорогостоящий квест

Сойдя утром с поезда, я поспешила в Сбербанк, чтобы оплатить пошлину за загранпаспорт. Но что-то пошло не так. Отстояв очередь в отделении Сбера, я попыталась перевести деньги на указанный счет из письма выше. Платеж не проходил. Мне посоветовали пройти в другое отделение, что я и сделала. Там ситуация повторилась. Мне сказали, что реквизиты неверные. Я набирала телефон отдела УМВД (из письма) - никто не отвечал. Молчала и горячая линия Госуслуг. Наконец я выяснила, что реквизиты получателя платежа на днях изменились (кажется, с 1 сентября). Очевидно, что узнать, что именно поменялось, можно было только в самом отделе №4 УМВД, куда я и отправилась. На часах было 10 с копейками, в 13 часов работа отдела заканчивалась. План по блиц-подаче документов на загран за 1 день был почти на грани провала...