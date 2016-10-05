Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2016,, 08:17

Published 5 октября 2016,, 08:17

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Проектирование складских сооружений в Energy-Systems

5 октября 2016, 08:17
Компания Energy-Systems выполняет проектирование складов под ключ. Специалисты компании обладают достаточным профессиональным опытом для того, чтобы работать над проектом с момента выдачи технического задания до его согласования с ответственными службами.

Проектирование складов

В Energy-Systems можно заказать проектирование складов разной площади и назначения, в любом случае проект будет подготовлен в полном соответствии с действующим законодательством, с положениями ГОСТ, СНиП и СанПиН, с противопожарными и санитарно-гигиеническими нормами России.

Правила и особенности разработки проектов складов

Проектирование складов считается очень сложной и ответственной задачей, для качественного выполнения которой нанятым мастерам приходится учитывать множество исходных данных, выбирать подходящие архитектурные, планировочные, инженерные и дизайнерские решения. Обратившиеся за помощью в Energy-Systems, получают уверенность в подготовке грамотных проектных документов, если сотрудникам компании будут своевременно предоставлены необходимые данные.

Для подготовки архитектурного проекта на строительство складского объекта, мастерам потребуются различные исходные документы, наиболее важными среди которых являются следующие:

  • техзадание от заказчика;
  • технические условия от местных контролирующих служб;
  • отчёт о проведенных на местности инженерных изысканиях.

Стоимость и сроки проектирования в Energy-Systems

Проектирование складов

Цена и время разработки проекта на строительство и оформление складского объекта зависят от многих факторов. Чаще всего для расчёта стоимости необходимо учитывать:

  1. Сложность будущего объекта. Чем больше новое сооружение, чем более нестандартные архитектурные решения необходимы для его строительства, тем больше денег придется вложить как в проектирование, так и в монтаж.
  2. Условия строительства. На стоимость влияют характеристики земельного участка, на котором будет возведён объект, состав почвы, климатические условия в регионе, сейсмичность района и т. д.
  3. Архитектурные особенности нового здания — количество этажей, число и размеры внутренних помещений, общая высота и т. д.
  4. Требования собственника к срокам подготовки технической документации на строительство. Владелец может попросить ускорить проектирование склада, но за это придется дополнительно заплатить.

    5. Точная оценка стоимости проектирования и строительства выполняется мастерами компании после изучения исходной документации.

Что касается сроков подготовки проекта, то они также зависят от того, какие именно работы придется выполнять мастерам. Крупные и сложные объекты проектируют дольше, чем небольшие частные дома и дачи. Стоимость и сроки разработки проекта склада заносятся в подписываемый с заказчиком проектирования договор на оказание услуг.

Преимущества сотрудничества с Energy-Systems

Проектирование складов

Компания Energy-Systems в течение последних лет занимает лидирующие позиции в списке московских проектных организаций. Сотрудники компании обладают необходимыми навыками и умениями для проектирования архитектуры и дизайна, инженерии и ландшафтного благоустройства. Эту компанию выбирают благодаря:

  • высокой квалификации, подтверждаемой государственными лицензиями и сертификатами;
  • сотням разработанных проектов на строительство различных зданий и сооружений, включая и складские комплексы разного назначения;
  • комплексному подходу — здесь можно заказать проектные услуги, сопровождение проекта на этапах согласования и монтажа;
  • гарантиям выполнения всех обязательств точно в срок;
  • использованию передовых методик проектирования, современного программного обеспечения, благодаря которым вероятность допущения ошибок в проектных документах и расчётах практически равняется нулю;
  • предоставлению заказчику готового проекта в любом удобном формате;
  • визуализации всех принятых архитектурных и дизайнерских решений, благодаря которой собственник сможет заранее узнать, каким будет склад после строительства;
  • привлекательной цене.

Компания гарантирует высочайшее качество разрабатываемых проектов, потому заказчик может быть уверен, что по заказанному проекту склада будет построено действительно функциональное, привлекательное и полностью безопасное сооружение. В Energy-Systems можно заказать любые проекты по архитектуре, дизайну и инженерии.

#Новости#Максим Алтухов#Экономика
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18