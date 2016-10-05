Проектирование складских сооружений в Energy-Systems

Что касается сроков подготовки проекта, то они также зависят от того, какие именно работы придется выполнять мастерам. Крупные и сложные объекты проектируют дольше, чем небольшие частные дома и дачи. Стоимость и сроки разработки проекта склада заносятся в подписываемый с заказчиком проектирования договор на оказание услуг.