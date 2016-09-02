Лаборатория системного анализа, знание-ориентированных информационных систем и технологий открылась в БелГУ

Posted 2 сентября 2016, 12:59
Published 2 сентября 2016, 12:59
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Олег Полухин напомнил, что глава «Холдинговой компании «Энергомаш-Строй» Иван Конев давно числится среди благотворителей Белгородского госуниверситета. Он помогает решать задачи социального, материального характера.
Открытие лаборатории системного анализа – это уже двенадцатый проект подобного рода, осуществлённый с помощью спонсоров.
Эти аудитории нам необходимы для практикоориентированного обучения. Чтобы студенты, не выходя из здания, получали практические навыки. Всего в планах – около двадцати таких аудиторий. Они либо связаны с нашими работодателями, либо увековечивают память наших выдающихся преподавателей. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»
Как отметил глава вуза, сейчас заканчивается обустройство ещё одной «тематической» аудитории в институте управления. Она будет посвящена региональной ассоциации «Совет муниципальных образований». Её возглавляет нынешний председатель областной Думы Василий Потрясаев.
Также в ближайшее время в БелГУ будет готова аудитория, посвящённая истории развития Старооскольского городского округа. В течение 2016 года ожидается подготовка аудитории, посвящённой Белгороду как городу воинской славы. Она будет находиться на базе историко-филологического факультета.
Идея оформления «тематических», «именных» аудиторий возникла в БелГУ два года назад. Её поддержали ректорат и учёный совет университета.