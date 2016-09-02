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Posted 2 сентября 2016, 12:59

Published 2 сентября 2016, 12:59

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Лаборатория системного анализа, знание-ориентированных информационных систем и технологий открылась в БелГУ

2 сентября 2016, 12:59
В торжественной церемонии участвовали ректор университета Олег Полухин, депутат горсовета Белгорода Иван Конев, преподаватели, студенты вуза.

Олег Полухин напомнил, что глава «Холдинговой компании «Энергомаш-Строй» Иван Конев давно числится среди благотворителей Белгородского госуниверситета. Он помогает решать задачи социального, материального характера.

Открытие лаборатории системного анализа – это уже двенадцатый проект подобного рода, осуществлённый с помощью спонсоров.

Эти аудитории нам необходимы для практикоориентированного обучения. Чтобы студенты, не выходя из здания, получали практические навыки. Всего в планах – около двадцати таких аудиторий. Они либо связаны с нашими работодателями, либо увековечивают память наших выдающихся преподавателей. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

Как отметил глава вуза, сейчас заканчивается обустройство ещё одной «тематической» аудитории в институте управления. Она будет посвящена региональной ассоциации «Совет муниципальных образований». Её возглавляет нынешний председатель областной Думы Василий Потрясаев.

Также в ближайшее время в БелГУ будет готова аудитория, посвящённая истории развития Старооскольского городского округа. В течение 2016 года ожидается подготовка аудитории, посвящённой Белгороду как городу воинской славы. Она будет находиться на базе историко-филологического факультета.

Идея оформления «тематических», «именных» аудиторий возникла в БелГУ два года назад. Её поддержали ректорат и учёный совет университета.

#Новости#БелГУ#Открытие#Лаборатория#Энергомаш#Сергей Егоров#Наука
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