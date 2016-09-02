Лаборатория системного анализа, знание-ориентированных информационных систем и технологий открылась в БелГУ

Эти аудитории нам необходимы для практикоориентированного обучения. Чтобы студенты, не выходя из здания, получали практические навыки. Всего в планах – около двадцати таких аудиторий. Они либо связаны с нашими работодателями, либо увековечивают память наших выдающихся преподавателей. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»