Олег Полухин: Эксперты высоко оценили рост финансирования НИОКР в БелГУ

Эксперты высоко оценили такие показатели БелГУ, как рост объёмов финансирования НИР, повышение публикационной активности, эффективность работы диссертационных советов вуза. За последние 2 года объём финансирования НИОКР в вузе увеличился в 1,5 раза, а публикационная активность выросла в 2,5 раза. Олег Полухин