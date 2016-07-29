Олег Полухин: Эксперты высоко оценили рост финансирования НИОКР в БелГУ

Posted 29 июля 2016, 14:58
Published 29 июля 2016, 14:58
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Эксперты высоко оценили такие показатели БелГУ, как рост объёмов финансирования НИР, повышение публикационной активности, эффективность работы диссертационных советов вуза. За последние 2 года объём финансирования НИОКР в вузе увеличился в 1,5 раза, а публикационная активность выросла в 2,5 раза. Олег Полухин
ректор НИУ «БелГУ»
Напомним, в Национальном рейтинге вузов Белгородский государственный университет стал17-м по параметру «Исследования».