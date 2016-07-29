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Posted 29 июля 2016, 14:58

Published 29 июля 2016, 14:58

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Олег Полухин: Эксперты высоко оценили рост финансирования НИОКР в БелГУ

29 июля 2016, 14:58
Ректор Белгородского госуниверситета прокомментировал попадание вуза в топ-20 исследовательских вузов России.

Эксперты высоко оценили такие показатели БелГУ, как рост объёмов финансирования НИР, повышение публикационной активности, эффективность работы диссертационных советов вуза. За последние 2 года объём финансирования НИОКР в вузе увеличился в 1,5 раза, а публикационная активность выросла в 2,5 раза. Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

Напомним, в Национальном рейтинге вузов Белгородский государственный университет стал17-м по параметру «Исследования».

#Новости#БелГУ#Оксана Артемова#Наука
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