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Три депутата Белгородской облдумы выдвинуты кандидатами на выборы депутатов Госдумы РФ нового созыва от КПРФ

29 июня 2016, 09:44
Список кандидатов в депутаты был утверждён на XVI (внеочередном) съезде КПРФ, который прошёл 25 июня в Подмосковье. Федеральный список возглавил партийный лидер Геннадий Зюганов.

В итоге в региональную группу федерального списка вошли представители фракции КПРФ в областном законодательном собрании: первый секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ Валерий Шевляков, первый секретарь Старооскольского ГК КПРФ Станислав Панов и заведующий сектором по работе с молодёжью ЦК КПРФ Анастасия Байбикова.

Возглавил региональную группу депутат Госдумы текущего созыва от Воронежской области Сергей Гаврилов, который был депутатом Белгородской областной Думы четвёртого созыва.

Кроме того, Валерий Шевляков и Станислав Панов заявлены партией кандидатами в депутаты Госдумы и по двум одномандатным округам.

#Новости#КПРФ#Выборы#Оксана Артемова#Политика
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