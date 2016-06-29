Три депутата Белгородской облдумы выдвинуты кандидатами на выборы депутатов Госдумы РФ нового созыва от КПРФ

В итоге в региональную группу федерального списка вошли представители фракции КПРФ в областном законодательном собрании: первый секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ Валерий Шевляков, первый секретарь Старооскольского ГК КПРФ Станислав Панов и заведующий сектором по работе с молодёжью ЦК КПРФ Анастасия Байбикова.
Возглавил региональную группу депутат Госдумы текущего созыва от Воронежской области Сергей Гаврилов, который был депутатом Белгородской областной Думы четвёртого созыва.
Кроме того, Валерий Шевляков и Станислав Панов заявлены партией кандидатами в депутаты Госдумы и по двум одномандатным округам.