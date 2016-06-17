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Posted 17 июня 2016, 14:20

Published 17 июня 2016, 14:20

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Олег Полухин ответит на вопросы о поступлении в Белгородский госуниверситет

17 июня 2016, 14:20
21 июня состоится пресс-конференция ректора НИУ «БелГУ», профессора Олега Полухина, посвящённая начавшейся приёмной кампании университета в 2016 году.

Он расскажет, как правильно выбрать направление подготовки, о курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, о жизни Белгородского университета, который в этом году празднует 140-летие.

Вопрос ректору можно задать уже сейчас несколькими способами:

– в социальных сетях: ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер;

– по электронной почте [email protected];

– через форму «вопрос-ответ».

Ответы на вопросы, которые Олег Полухин не успеет дать в рамках онлайн-трансляции, будут опубликованы в пабликах соцсетей и на официальном сайте вуза в блоге ректора.

Прямая трансляция пресс-конференции ректора НИУ «БелГУ» будет организована 21 июня на сайте университета и на сайте Periscope.

Начало трансляции – в 11:00.

#Новости#Белгородский государственный университет#Оксана Артемова#Наука
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