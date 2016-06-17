Олег Полухин ответит на вопросы о поступлении в Белгородский госуниверситет

Posted 17 июня 2016, 14:20
Published 17 июня 2016, 14:20
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Он расскажет, как правильно выбрать направление подготовки, о курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, о жизни Белгородского университета, который в этом году празднует 140-летие.
Вопрос ректору можно задать уже сейчас несколькими способами:
Ответы на вопросы, которые Олег Полухин не успеет дать в рамках онлайн-трансляции, будут опубликованы в пабликах соцсетей и на официальном сайте вуза в блоге ректора.
Прямая трансляция пресс-конференции ректора НИУ «БелГУ» будет организована 21 июня на сайте университета и на сайте Periscope.
Начало трансляции – в 11:00.