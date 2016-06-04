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Народную «Маланью» отпраздновали в Белгородской области

4 июня 2016, 18:16
4 июня в парке регионального значения «Ключи» Прохоровского района прошёл IV фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья».

Традиционно на празднике выступали вокальные, инструментальные и хореографические коллективы, клубы исторической реконструкции, мастера традиционных ремёсел и народных промыслов из всех районов Белгородской области, а также из Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой и Ростовской областей.

Гости стали участниками насыщенной народной игровой программы, спортивных состязаний и увидели выступление клуба атлетического многоборья «Эра». Для детей активисты «Нового поколения» реконструировали народные сказки.

Также на «Маланье» работала площадка «Вольные стрелки» и проходили мастер-классы по стеклодувному искусству, изготовлению поясов, глиняной игрушки, тряпичной куклы, традиционных русских оберегов.

Напомним, в 2015 году «Маланья»собрала более 7000 гостей.

Фото Валерия Морева

"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области"Маланья" в Белгородской области
"Маланья" в Белгородской области

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