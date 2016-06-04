Народную «Маланью» отпраздновали в Белгородской области

Традиционно на празднике выступали вокальные, инструментальные и хореографические коллективы, клубы исторической реконструкции, мастера традиционных ремёсел и народных промыслов из всех районов Белгородской области, а также из Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой и Ростовской областей.
Гости стали участниками насыщенной народной игровой программы, спортивных состязаний и увидели выступление клуба атлетического многоборья «Эра». Для детей активисты «Нового поколения» реконструировали народные сказки.
Также на «Маланье» работала площадка «Вольные стрелки» и проходили мастер-классы по стеклодувному искусству, изготовлению поясов, глиняной игрушки, тряпичной куклы, традиционных русских оберегов.
Фото Валерия Морева