Народную «Маланью» отпраздновали в Белгородской области

Традиционно на празднике выступали вокальные, инструментальные и хореографические коллективы, клубы исторической реконструкции, мастера традиционных ремёсел и народных промыслов из всех районов Белгородской области, а также из Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой и Ростовской областей.