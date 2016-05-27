PROплывёшь Босфор?

Многократная рекордсменка России, призёр чемпионатов Европы и мира, участница Олимпиады в Лондоне, триумфатор казанской Универсиады.… Маргарита Нестерова знает своё дело. Сегодня она вместе с тренером и не менее успешной спортсменкой Евгенией Шеховцовой готова раскрыть спортивные секреты и сделать из любителя плавания профи.
Если вы когда-то мечтали стать спортсменом, но посчитали, что годы возможного триумфа ушли, скажу вам: вы очень глубоко заблуждаетесь. Начинать никогда не поздно. Конечно, золото на Олимпиаде вам не взять, но вот переплыть Босфор – в ваших руках. Начните заниматься, и 6,5 км, пугающе мощное течение и сильный ветер покажутся вам детскими шалостями на пути к победе.
В школе будут четыре PROгруппы с разным уровнем подготовки и разными целями. Первая группа – для тех, у кого не сложились отношения с водой. Не переживайте – и великие спортсмены с чего-то начинали.
К примеру, у мастеров спорта международного класса и сейчас есть свои страхи, с которыми они будут бороться здесь, в школе плавания, вместе со своими учениками.
Про2 – группа для тех, кто плавать умеет, но, что называется, по-собачьи и для себя и хочет покорить окружающих отточенной техникой. Через четыре недели вы сможете красиво проплыть 200 м.
Если это для вас тоже легче лёгкого, милости просим в ПРО-3. Здесь тренеры готовят серьёзную команду.
Айронмены заняли группу ПРО-4. Железные люди, способные бесконечно истязать себя тренировками на пути к своей цели.
Сейчас спортсменок в их начинаниях поддерживает бывший директор школы спортивного резерва. Когда-то на его глазах девочки превращались в кандидатов в мастера спорта, а затем и мастеров спорта международного класса. Они выступали за сборную России, а сегодня решили готовить свою альтернативную сборную.
В современном мире нужно постоянно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. Способы у всех разные. Но самый здоровый – спорт.
Видео Николая Русанова