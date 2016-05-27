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PROплывёшь Босфор?

27 мая 2016, 15:41
Наблюдая за спортивными успехами российской сборной, каждый из нас не раз задавался вопросом «Почему меня мама не отдала в спорт?». Исправить ошибки прошлого легко. Сегодня любой желающий может стать спортсменом и покорить свой олимп. Не важен возраст, важна мотивация. Её даёт школа плавания PROплыви.

Многократная рекордсменка России, призёр чемпионатов Европы и мира, участница Олимпиады в Лондоне, триумфатор казанской Универсиады.… Маргарита Нестерова знает своё дело. Сегодня она вместе с тренером и не менее успешной спортсменкой Евгенией Шеховцовой готова раскрыть спортивные секреты и сделать из любителя плавания профи.

Если вы когда-то мечтали стать спортсменом, но посчитали, что годы возможного триумфа ушли, скажу вам: вы очень глубоко заблуждаетесь. Начинать никогда не поздно. Конечно, золото на Олимпиаде вам не взять, но вот переплыть Босфор – в ваших руках. Начните заниматься, и 6,5 км, пугающе мощное течение и сильный ветер покажутся вам детскими шалостями на пути к победе.

В школе будут четыре PROгруппы с разным уровнем подготовки и разными целями. Первая группа – для тех, у кого не сложились отношения с водой. Не переживайте – и великие спортсмены с чего-то начинали.

К примеру, у мастеров спорта международного класса и сейчас есть свои страхи, с которыми они будут бороться здесь, в школе плавания, вместе со своими учениками.

Про2 – группа для тех, кто плавать умеет, но, что называется, по-собачьи и для себя и хочет покорить окружающих отточенной техникой. Через четыре недели вы сможете красиво проплыть 200 м.

Если это для вас тоже легче лёгкого, милости просим в ПРО-3. Здесь тренеры готовят серьёзную команду.

Айронмены заняли группу ПРО-4. Железные люди, способные бесконечно истязать себя тренировками на пути к своей цели.

Сейчас спортсменок в их начинаниях поддерживает бывший директор школы спортивного резерва. Когда-то на его глазах девочки превращались в кандидатов в мастера спорта, а затем и мастеров спорта международного класса. Они выступали за сборную России, а сегодня решили готовить свою альтернативную сборную.

В современном мире нужно постоянно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. Способы у всех разные. Но самый здоровый – спорт.

Видео Николая Русанова

#Олимпийские#Спорт#Плавание#Виталина Скрипина#Видео
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