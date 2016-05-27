PROплывёшь Босфор?

Если вы когда-то мечтали стать спортсменом, но посчитали, что годы возможного триумфа ушли, скажу вам: вы очень глубоко заблуждаетесь. Начинать никогда не поздно. Конечно, золото на Олимпиаде вам не взять, но вот переплыть Босфор – в ваших руках. Начните заниматься, и 6,5 км, пугающе мощное течение и сильный ветер покажутся вам детскими шалостями на пути к победе.