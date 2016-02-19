Областная выставка живых весенних цветов открылась в Белгороде

К 23 февраля здесь расцвели яркие тюльпаны и крокусы, душистые гиацинты и ландыши. Самыми почётными гостями выставки стали ветераны Великой Отечественной войны Александр Сергеевич Поляков, Евгений Александрович Петренко и ветеран боевых действий в Афганистане Иван Иванович Клименко.