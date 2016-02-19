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Областная выставка живых весенних цветов открылась в Белгороде

19 февраля 2016, 07:03
Ежегодная выставка «Приближая дыхание весны» расположилась в Белгородском областном детском эколого-биологическом центре и посвящена Дню защитника Отечества.

К 23 февраля здесь расцвели яркие тюльпаны и крокусы, душистые гиацинты и ландыши. Самыми почётными гостями выставки стали ветераны Великой Отечественной войны Александр Сергеевич Поляков, Евгений Александрович Петренко и ветеран боевых действий в Афганистане Иван Иванович Клименко.

На выставке юные исследователи-цветоводы выгоночных цветочно-декоративных растений представили и цветочные композиции, фитоскульптуры, фейерверки оригинальных детских ландшафтных проектов. Одна из номинаций конкурса называется «Подарок защитнику Отечества».

Выставка продлится до 20 февраля. Посетить её можно с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Будённого, 4.

Фото Валерия Морева

#Новости#Детский эколого-биологический центр#Выставка «приближая дыхание весны»#Город#Денис Объедкин
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