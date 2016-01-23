Зимний экстрим по-белгородски (видео)

Чтобы позабыть всё плохое и снова полюбить зиму такой, какая она есть, стоит всего лишь вспомнить о весёлых развлечениях, доступных только зимой.
Самым, что ни на есть, зимним видом спорта всегда были и будут лыжи. Встать на них, удержаться и не упасть, не говоря о том, чтобы проехать с горки – целое искусство. В выходные дни на лыжных трассах всегда аншлаг – аматоры не торопясь оттачивают мастерство, а профессионалы борются с ними за место. В обоих случаях они получают от этого массу позитивных эмоций.
После лыжной практики можно попробовать «оседлать» сноуборд. Времени это займёт больше – техника, финты, фрирайды и многое другое ждёт вас в этом виде спорта.
Самым традиционным видом зимнего актива являются коньки. Здесь белгородцам точно есть где разгуляться.
Впрочем, зима тем и хороша, что занятие по душе себе может найти каждый.
Автор Валерия Чирах
Видео Николая Русанова