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Зимний экстрим по-белгородски (видео)

23 января 2016, 12:06
Непогода уже почти неделю испытывает на прочность жителей Белгорода. Гигантские сугробы и занесённые дороги - всё это мы видим каждый день.

Чтобы позабыть всё плохое и снова полюбить зиму такой, какая она есть, стоит всего лишь вспомнить о весёлых развлечениях, доступных только зимой.

Самым, что ни на есть, зимним видом спорта всегда были и будут лыжи. Встать на них, удержаться и не упасть, не говоря о том, чтобы проехать с горки – целое искусство. В выходные дни на лыжных трассах всегда аншлаг – аматоры не торопясь оттачивают мастерство, а профессионалы борются с ними за место. В обоих случаях они получают от этого массу позитивных эмоций.

После лыжной практики можно попробовать «оседлать» сноуборд. Времени это займёт больше – техника, финты, фрирайды и многое другое ждёт вас в этом виде спорта.

Самым традиционным видом зимнего актива являются коньки. Здесь белгородцам точно есть где разгуляться.

Впрочем, зима тем и хороша, что занятие по душе себе может найти каждый.

Автор Валерия Чирах

Видео Николая Русанова

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