Зимний экстрим по-белгородски (видео)

Самым, что ни на есть, зимним видом спорта всегда были и будут лыжи. Встать на них, удержаться и не упасть, не говоря о том, чтобы проехать с горки – целое искусство. В выходные дни на лыжных трассах всегда аншлаг – аматоры не торопясь оттачивают мастерство, а профессионалы борются с ними за место. В обоих случаях они получают от этого массу позитивных эмоций.