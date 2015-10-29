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Преступную группировку домушников задержали в Белгородской области (видео)

29 октября 2015, 08:01
На счету группы – более десятка крупных краж из частных домовладений.

Хищения совершались на территории нескольких районов региона, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Их добычей становилось золото, телефоны и ноутбуки.

Последнее сообщение о краже драгоценностей в полицию поступило от жительницы посёлка Новосадовый в начале октября. Это стало последним эпизодом деятельности преступной группы. На этот раз злоумышленникам не удалось уйти от оперативников. Четырёх домушников задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов ОМОН.

В настоящее время следствием установлена причастность задержанных к 10 фактам крупных краж.

Фото и видео УМВД России по Белгородской области

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