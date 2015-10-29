Преступную группировку домушников задержали в Белгородской области (видео)

Хищения совершались на территории нескольких районов региона, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Их добычей становилось золото, телефоны и ноутбуки.
Последнее сообщение о краже драгоценностей в полицию поступило от жительницы посёлка Новосадовый в начале октября. Это стало последним эпизодом деятельности преступной группы. На этот раз злоумышленникам не удалось уйти от оперативников. Четырёх домушников задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов ОМОН.
В настоящее время следствием установлена причастность задержанных к 10 фактам крупных краж.
Фото и видео УМВД России по Белгородской области