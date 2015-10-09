Леонид Винцкевич: Я не ожидал, что «Джазовая провинция» будет длиться 20 лет

– С годами бывает трудно находиться с эгоцентриками, которые кроме себя никого не видят. У меня заканчивается жизнь, я ещё хочу быть музыкантом! А человеку надо предоставить всё: от стакана воды и до каких-то, как мне кажется, мелочей... Я не могу. Мы стараемся исключать из наших команд таких, потому что у нас небольшой штат людей и три менеджера не могут обеспечить стопроцентное внимание. Эта тема для меня тоже небезразлична.