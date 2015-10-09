Леонид Винцкевич: Я не ожидал, что «Джазовая провинция» будет длиться 20 лет

О рыночных отношениях и культуре
– Я не ожидал, что это проект будет длиться 20 лет. Этот фестиваль проходит каждый год, а ведь его непросто сделать один раз… Но 20! Я это принимаю, как чудо, потому что это были десятки городов, замечательные музыканты… Я думаю, мне просто везёт на людей.
Не всегда всё у нас складывалась удачно. У меня даже было такое впечатление, что мы здесь (в России – прим. ред.) не очень желанны. Но помог случай: мы имеем общие интересы, и партнёры нам помогают. Без энтузиастов это делать невозможно.
Есть десятки и десятки поразительных музыкантов… Сейчас на фестиваль приходит много предложений от разных музыкантов, но фестиваль не резиновый. Ко всему прочему мы до сих пор не имеем финансовой и федеральной поддержки.
Во время рыночных отношений культура нигде не может быть без поддержки, и у нас в стране также. Поэтому, с одной стороны, это финансы, с другой – интересы на местах, потому что я не могу не учитывать интересы тех, кто со мной работает. Мы находим компромиссные решения.
Жизнь – компромиссы
– И вообще вся жизнь построена на очень многих компромиссах, которые имеют право быть до тех пор, пока ты не продаёшь самого себя. Этого делать нельзя.
Сказать, что кто-то обладает истиной в кармане, нельзя. Бог дал мне нормальный характер, я не так серьёзно переживаю, если люди совершенно другого мнения на любой счёт. Был молодой, может быть, обижался, а когда сейчас говорят: «Нам совершенно не нравится, что ты играешь», это нормально.
О работе с музыкантами
– С годами бывает трудно находиться с эгоцентриками, которые кроме себя никого не видят. У меня заканчивается жизнь, я ещё хочу быть музыкантом! А человеку надо предоставить всё: от стакана воды и до каких-то, как мне кажется, мелочей... Я не могу. Мы стараемся исключать из наших команд таких, потому что у нас небольшой штат людей и три менеджера не могут обеспечить стопроцентное внимание. Эта тема для меня тоже небезразлична.
О деньгах
– Чтобы музыканты прилетели, нужно около миллиона рублей, хотя ещё ничего не происходит. Я повторюсь, что это некоммерческий проект, и если мы заканчиваем фестиваль без долгов, то это считается успехом. Если долги, то хорошо, чтобы они были такими, которые можно отдать. Бывает на грани.
Виталина Скрипина