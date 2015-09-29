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Posted 29 сентября 2015, 14:17

Published 29 сентября 2015, 14:17

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Повышения пенсионного возраста в России не ожидается

29 сентября 2015, 14:17
Об этом на заседании в Совете Федерации сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По его словам, решение о повышении пенсионного возраста не будет приниматься в течение ближайших двух-трёх лет. Топилин заверил, что эта тема не будет предметом бюджета в 2016, 2017 и последующих годах.

Напомним, о необходимости срочно повысить пенсионный возраст в России заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что таким образом можно сбалансировать пенсионную систему, не увеличивая налоговую нагрузку на компании.

#Новости#Повышение#Максим топилин#Пенсионный возраст#Мария#Общество
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