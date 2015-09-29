Повышения пенсионного возраста в России не ожидается

Posted 29 сентября 2015, 14:17
Published 29 сентября 2015, 14:17
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
По его словам, решение о повышении пенсионного возраста не будет приниматься в течение ближайших двух-трёх лет. Топилин заверил, что эта тема не будет предметом бюджета в 2016, 2017 и последующих годах.
Напомним, о необходимости срочно повысить пенсионный возраст в России заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что таким образом можно сбалансировать пенсионную систему, не увеличивая налоговую нагрузку на компании.