Новый медицинский центр стоматологических инноваций открылся в Белгороде

«Я не знаю других учебных центров, которые были бы так оснащены. Наш центр стоматологических инноваций, который находится на Победе, и этот филиал – это две составляющие одного процесса. Мы можем маневрировать: если есть необходимость перемещения больного из одного центра в другой, мы можем это делать в целях диагностики и лучшего результата», – подчеркнул Александр Цимбалистов, декан стоматологического факультета НИУ «БелГУ».