Новый медицинский центр стоматологических инноваций открылся в Белгороде

Posted 25 сентября 2015, 14:13
Published 25 сентября 2015, 14:13
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Новый центр оснащён по последнему слову техники. Как сообщили корреспонденту ИА «Бел.Ру», для лечение клиентов и обучения студентов будет использовано профессиональное американское оборудование.
Вчера центр получил лицензию на обслуживание и в ближайшие дни начнёт функционировать для всех желающих.
«Сегодня у нас созданы все условия для практико-ориентированного обучения студентов. Нам необходимо продолжать развивать современную клиническую базу и выводить её на новый профессиональный уровень», – подчеркнул Олег Полухин, ректор Белгородского госуниверситета.
Филиал медицинского центра создан прежде всего для лечения белгородцев. Тем не менее уже сегодня там проходят практику студенты 4-го курса кафедры терапевтической стоматологии.
«Я не знаю других учебных центров, которые были бы так оснащены. Наш центр стоматологических инноваций, который находится на Победе, и этот филиал – это две составляющие одного процесса. Мы можем маневрировать: если есть необходимость перемещения больного из одного центра в другой, мы можем это делать в целях диагностики и лучшего результата», – подчеркнул Александр Цимбалистов, декан стоматологического факультета НИУ «БелГУ».
Валерия Чирах
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