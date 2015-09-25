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Posted 25 сентября 2015, 14:13

Published 25 сентября 2015, 14:13

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Новый медицинский центр стоматологических инноваций открылся в Белгороде

25 сентября 2015, 14:13
25 сентября в общежитии № 1 НИУ «БелГУ» открылся филиал Медицинского центра стоматологических инноваций и кафедры терапевтической стоматологии.

Новый центр оснащён по последнему слову техники. Как сообщили корреспонденту ИА «Бел.Ру», для лечение клиентов и обучения студентов будет использовано профессиональное американское оборудование.

Вчера центр получил лицензию на обслуживание и в ближайшие дни начнёт функционировать для всех желающих.

«Сегодня у нас созданы все условия для практико-ориентированного обучения студентов. Нам необходимо продолжать развивать современную клиническую базу и выводить её на новый профессиональный уровень», – подчеркнул Олег Полухин, ректор Белгородского госуниверситета.

Филиал медицинского центра создан прежде всего для лечения белгородцев. Тем не менее уже сегодня там проходят практику студенты 4-го курса кафедры терапевтической стоматологии.

«Я не знаю других учебных центров, которые были бы так оснащены. Наш центр стоматологических инноваций, который находится на Победе, и этот филиал – это две составляющие одного процесса. Мы можем маневрировать: если есть необходимость перемещения больного из одного центра в другой, мы можем это делать в целях диагностики и лучшего результата», – подчеркнул Александр Цимбалистов, декан стоматологического факультета НИУ «БелГУ».

Валерия Чирах

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#Новости#Филиал медицинского центра стоматологических иннов#Мария#Город
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