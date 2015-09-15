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Виктор Городов: Спасибо за эмбарго! Мы сейчас и цены имеем, и реализация прекрасно идёт

15 сентября 2015, 12:56
Председатель совета директоров «Корочанского плодопитомника» Виктор Городов рассказал, что благодаря санкциям предприятие в Корочанском районе Белгородской области расширилось на 60 рабочих мест и реанимировало завод по переработке собственного сырья.

В эти дни в «Корочанском плодопитомнике» продолжается сбор яблочного урожая. Яблоки убрали с 20 % площадей сада – это свыше 2000 тонн фруктов сортов «Лигол», «Эрли Женева», «Джонаголд», «Голден», «Гала», «Хани Крисп» и многих других.

По словам Виктора Городова, благодаря санкциям в последние месяцы значительно расширился круг и география покупателей яблок. К уже привычным крупным городам, таким как Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Архангельск и Мурманск добавились Красноярск, Новосибирск, Бурятия, Магадан и Екатеринбург.

Причём особенностью северян является спрос на яркие сорта яблок. Например, магаданцы готовы закупить весь собранный урожай яблок сорта «Гала», которые отличаются ярко-красным цветом и прекрасными вкусовыми качествами.

Благодаря увеличению объёмов поставок «Корочанский плодопитомник» смог восстановить завод по переработке собственного сырья и приступить к производству натуральных соков, компотов, повидла и кабачковой икры.

Стоит отметить, что по объёмам товарной продукции, реализуемой хозяйством, корочанские садоводы – в первой тройке производителей яблок в России. Яблоневые сады предприятия занимают площадь 900 га, 100 га – под питомником, а на 15 га растёт клубника. С ней соседствуют вишня, черешня, алыча и груша.

Валерий Морев

Фото автора

яблоки «Корочанского плодопитомника»яблоки «Корочанского плодопитомника»
яблоки «Корочанского плодопитомника»яблоки «Корочанского плодопитомника»
яблоки «Корочанского плодопитомника»яблоки «Корочанского плодопитомника»
яблоки «Корочанского плодопитомника»яблоки «Корочанского плодопитомника»
яблоки «Корочанского плодопитомника»яблоки «Корочанского плодопитомника»
яблоки «Корочанского плодопитомника»яблоки «Корочанского плодопитомника»
яблоки «Корочанского плодопитомника»яблоки «Корочанского плодопитомника»
яблоки «Корочанского плодопитомника»яблоки «Корочанского плодопитомника»
яблоки «Корочанского плодопитомника»яблоки «Корочанского плодопитомника»
яблоки «Корочанского плодопитомника»яблоки «Корочанского плодопитомника»
яблоки «Корочанского плодопитомника»яблоки «Корочанского плодопитомника»
яблоки «Корочанского плодопитомника»яблоки «Корочанского плодопитомника»
яблоки «Корочанского плодопитомника»яблоки «Корочанского плодопитомника»
яблоки «Корочанского плодопитомника»

#Новости#Яблоки#Корочанский плодопитомник#Виктор городов#Мария#Экономика
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