Виктор Городов: Спасибо за эмбарго! Мы сейчас и цены имеем, и реализация прекрасно идёт

Стоит отметить, что по объёмам товарной продукции, реализуемой хозяйством, корочанские садоводы – в первой тройке производителей яблок в России. Яблоневые сады предприятия занимают площадь 900 га, 100 га – под питомником, а на 15 га растёт клубника. С ней соседствуют вишня, черешня, алыча и груша.