Виктор Городов: Спасибо за эмбарго! Мы сейчас и цены имеем, и реализация прекрасно идёт

В эти дни в «Корочанском плодопитомнике» продолжается сбор яблочного урожая. Яблоки убрали с 20 % площадей сада – это свыше 2000 тонн фруктов сортов «Лигол», «Эрли Женева», «Джонаголд», «Голден», «Гала», «Хани Крисп» и многих других.
По словам Виктора Городова, благодаря санкциям в последние месяцы значительно расширился круг и география покупателей яблок. К уже привычным крупным городам, таким как Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Архангельск и Мурманск добавились Красноярск, Новосибирск, Бурятия, Магадан и Екатеринбург.
Причём особенностью северян является спрос на яркие сорта яблок. Например, магаданцы готовы закупить весь собранный урожай яблок сорта «Гала», которые отличаются ярко-красным цветом и прекрасными вкусовыми качествами.
Благодаря увеличению объёмов поставок «Корочанский плодопитомник» смог восстановить завод по переработке собственного сырья и приступить к производству натуральных соков, компотов, повидла и кабачковой икры.
Стоит отметить, что по объёмам товарной продукции, реализуемой хозяйством, корочанские садоводы – в первой тройке производителей яблок в России. Яблоневые сады предприятия занимают площадь 900 га, 100 га – под питомником, а на 15 га растёт клубника. С ней соседствуют вишня, черешня, алыча и груша.
Валерий Морев
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