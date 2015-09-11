Школа «Искорка» «раскопала» историю клубов (видео)

«Когда мне было 14 лет, я поехала в Харьков к брату. Он водил меня в харьковские арт-клубы. И я подумала: почему в Белгороде такого нет? И тогда, в 14 лет, пришла мысль: почему бы не открыть такое заведение здесь», – рассказала Александра Левина, создатель клуба «Roxbury».