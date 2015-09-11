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Школа «Искорка» «раскопала» историю клубов (видео)

11 сентября 2015, 16:38
В 20-минутном видео создатели белгородских клубов Олег Проскоков и Александра Левина рассказали, что это такое – клубы создавать.

«Когда мне было 14 лет, я поехала в Харьков к брату. Он водил меня в харьковские арт-клубы. И я подумала: почему в Белгороде такого нет? И тогда, в 14 лет, пришла мысль: почему бы не открыть такое заведение здесь», – рассказала Александра Левина, создатель клуба «Roxbury».

Помимо известных белгородцев – создателей «50 bar», «InRock», «Roxbury», авторам видео - инициативной группе школы «Искорка», удалось пообщаться с московскими и минскими музыкантами. Каждый из них, в свою очередь, поделился своей уникальной историей.

Видео Александра Хворостяного, Николая Ладошкина и Никиты Чуйкова

#Илона Жукова#Мария#Видео
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