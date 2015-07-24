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Как улететь вместе с Гагариным или что такое белгородский космос? (видео)
24 июля 2015, 08:53
Корреспондент ИА «Бел.Ру» познакомилась с космическим «экипажем» Гагаринбара и разузнала, как отдыхают белгородцы на просторах этой мини-галактики.
Виталина Скрипина
Видео Николая Русанова
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