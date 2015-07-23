Белгород и Сирия. Виталий Мальков рассказывает

В июне мне посчастливилось посетить Сирийскую арабскую республику (САР) в составе делегации Союза писателей России. Это знаменательное для меня событие стало возможно благодаря сирийскому писателю-переводчику Айаду Еиду, который случайно прочёл на сайте журнала «Наш современник» мой рассказ «Ильич» и перевёл его на арабский язык. После этого были переведены и опубликованы в сирийских журналах «Мировая литература» и «Литературная позиция» ещё несколько моих рассказов. Уже после этого сирийцы попросили включить меня в делегацию, за что я им, конечно, очень признателен.