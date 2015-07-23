Белгород и Сирия. Виталий Мальков рассказывает

Posted 23 июля 2015,, 07:06
Published 23 июля 2015,, 07:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Белгородский писатель Виталий Мальков рассказывает:
Мархаба, Сирия!
В июне мне посчастливилось посетить Сирийскую арабскую республику (САР) в составе делегации Союза писателей России. Это знаменательное для меня событие стало возможно благодаря сирийскому писателю-переводчику Айаду Еиду, который случайно прочёл на сайте журнала «Наш современник» мой рассказ «Ильич» и перевёл его на арабский язык. После этого были переведены и опубликованы в сирийских журналах «Мировая литература» и «Литературная позиция» ещё несколько моих рассказов. Уже после этого сирийцы попросили включить меня в делегацию, за что я им, конечно, очень признателен.
Наша поездка была организована на высоком уровне. Она финансировалась министерством культуры Сирии и Союзом арабских писателей в Дамаске. В ходе поездки мы встречались с большими чиновниками и со своими сирийскими коллегами и долго говорили с ними на разные темы. Но общий смысл наших бесед был один – Россия и Сирия должны дружить и развивать свои культурные связи.
Кроме меня, в делегацию вошли: председатель иностранной комиссии Союза писателей России, секретарь правления СПР, прозаик и востоковед-арабист Олег Митрофанович Бавыкин, заместитель главного редактора журнала «Наш современник», публицист Александр Иванович Казинцев и писатель и тележурналист из Вологды, автор и постановщик уникальных народных праздников Анатолий Константинович Ехалов. Конечно, оказаться в одной команде с такими людьми было для меня весьма почётно.
мы пробыли в Сирии неделю. Побывали в Тартусе и Маалюле, посетили крепость крестоносцев "Крак де Шевалье" и мечеть Омейядов, искупались в Средиземном море. Слушали взрывы во время обстрелов Дамаска, гуляли по улицам этого древнейшего в мире города и видели самое тёплое отношение к нам сирийцев.
Я выучил два слова на арабском: "Мархаба" ("Привет") и "Шукран" ("Спасибо").
За время поездки я понял, что между россиянами и сирийцами очень много общего. От всей души желаю Сирии мира и процветания и надеюсь, что когда-нибудь ещё раз побываю здесь, чтобы сказать:
– Мархаба, Сирия!
Я верю, что это будет уже совсем другая страна…
Подробный отчёт об этой поездке «Сирийский дневник» на сайте Белгородского отделения Союза писателей РФ