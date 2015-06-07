«Маланью» отгуляли в Белгородской области

Окунуться в историю из разных уголков региона решили несколько тысяч белгородцев. Тёплый солнечный день стал приятным дополнением к и без того хорошему настроению гостей.
Исполнительское мастерство вокальных, инструментальных и хореографических коллективов зрители приняли на ура. Также у гостей была возможность познакомиться с мастерством традиционных ремёсел и коллективов, реконструирующих фрагменты традиционных праздников народного календаря, обычаев, игр и обрядов.
Свыше 200 заявок по всем направлениям от всех районов Белгородской области и регионов – хороший показатель, уверены организаторы фестиваля. Общее количество творческих участников достигло 2000 человек.
Все желающие смогли принять участие в народной игровой программе, подготовленной студентами Белгородского государственного института искусств и культуры, и в народных спортивных играх и состязаниях, которые провели специалисты спортивного центра ЦМИ.
Силу русского духа зрители ощутили благодаря военно-исторической реконструкции боя на Белгородской засечной черте XVII века в исполнении военно-исторического клуба «Белгородская Засечная Черта» Новооскольской казачьей станицы. Костюмы и оружие того времени выполнены настолько достоверно, что в какой-то момент гости праздника забыли, что это игра.
Были среди участников и мастера декоративно-прикладного творчества. 120 умельцев представили свои работы в различных техниках: бисероплетение, валяние, роспись по дереву, плетение из соломы, лозоплетение, вышивка, батик, работа с берестой и многое другое.
Все желающие могли не только посмотреть на белгородские таланты, но и попробовать самим освоить стеклодувное искусство, изготовить пояс или глиняную игрушку. Такие мастер-классы пользовались на «Маланье» большим спросом. Теперь организаторы думают, чем же удивить белгородцев уже на 4-й «Маланье».
Фото Валерия Морева