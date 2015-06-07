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«Маланью» отгуляли в Белгородской области

7 июня 2015, 09:14
6 июня в парке регионального значения «Ключи» Прохоровского района состоялся III-й фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья».

Окунуться в историю из разных уголков региона решили несколько тысяч белгородцев. Тёплый солнечный день стал приятным дополнением к и без того хорошему настроению гостей.

Исполнительское мастерство вокальных, инструментальных и хореографических коллективов зрители приняли на ура. Также у гостей была возможность познакомиться с мастерством традиционных ремёсел и коллективов, реконструирующих фрагменты традиционных праздников народного календаря, обычаев, игр и обрядов.

Свыше 200 заявок по всем направлениям от всех районов Белгородской области и регионов – хороший показатель, уверены организаторы фестиваля. Общее количество творческих участников достигло 2000 человек.

Все желающие смогли принять участие в народной игровой программе, подготовленной студентами Белгородского государственного института искусств и культуры, и в народных спортивных играх и состязаниях, которые провели специалисты спортивного центра ЦМИ.

Силу русского духа зрители ощутили благодаря военно-исторической реконструкции боя на Белгородской засечной черте XVII века в исполнении военно-исторического клуба «Белгородская Засечная Черта» Новооскольской казачьей станицы. Костюмы и оружие того времени выполнены настолько достоверно, что в какой-то момент гости праздника забыли, что это игра.

Были среди участников и мастера декоративно-прикладного творчества. 120 умельцев представили свои работы в различных техниках: бисероплетение, валяние, роспись по дереву, плетение из соломы, лозоплетение, вышивка, батик, работа с берестой и многое другое.

Все желающие могли не только посмотреть на белгородские таланты, но и попробовать самим освоить стеклодувное искусство, изготовить пояс или глиняную игрушку. Такие мастер-классы пользовались на «Маланье» большим спросом. Теперь организаторы думают, чем же удивить белгородцев уже на 4-й «Маланье».

Фото Валерия Морева

#Новости#Маланья#Фестиваль#Реконструкция#Голосование по Конституции#Илона Жукова#Общество
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