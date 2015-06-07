«Маланью» отгуляли в Белгородской области

Все желающие могли не только посмотреть на белгородские таланты, но и попробовать самим освоить стеклодувное искусство, изготовить пояс или глиняную игрушку. Такие мастер-классы пользовались на «Маланье» большим спросом. Теперь организаторы думают, чем же удивить белгородцев уже на 4-й «Маланье».