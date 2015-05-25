После мотоцикла и дельталёта 93-летняя белгородка планирует прыгнуть с парашютом

«Это женщина-легенда. Я даже не могу сказать иначе. Смотришь на неё, слушаешь и понимаешь, сколько в ней силы», – рассказала член Союза журналистов Ольга Северина.
«Невозможное возможно» – так назвала свою фотовыставку, размещённую в зале Белгородского отделения Российского фонда культуры, Ольга Северина, посвятив её Марии Денисовне Колтаковой – удивительной женщине, чья юность прошла среди грохота орудий и стонов раненых.
Фотопроект стартовал 5 мая, а сегодня на закрытии выставки Мария Денисовна встретилась с маленькими талантливыми учащимися школы искусств № 1.
Масса историй. Разговоры не на один час, а Мария Денисовна ни разу не присела. На предложения «Может Вам стул?» строго отвечала: «Пусть молодые сидят. А мне и так нормально».
Поэтому назвать ветерана войны бабушкой у присутствующих не поворачивался язык. Кем только не была на фронте Мария Колтакова: и санинструктором, не раз спасая раненых, и даже связистом, рискуя своей жизнью перед линией огня.
В числе её наград – орден Славы, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Поразительно, что Мария Денисовна помнит не только все события войны, но дату и время, когда они происходили.
«18 июля. Воронеж. Бой. Ползём мы сквозь пшеницу под звуки пуль к одному раненому. Губы у него были бледные, лечить было невозможно, потому что ранение в живот, там ничего нельзя было сделать. Он не мог говорить и показал на нагрудный карман свой. Там был конверт, мы его вытащили. А там на школьном листочке была нарисована крохотная детская ручонка. Мы дали ему этот рисунок, солдат его поцеловал, пошла слеза по щеке, и он умер», – рассказывает Мария Колтакова.
Дети в силу возраста не могут понять тот ужас, который лёг на плечи маленькой и хрупкой Маши в сороковые. Но у взрослых после этих историй текли слёзы. Как только Мария Денисовна заметила, что разговор приобретает минорную ноту, решила срочно исправить положение – начала читать стихи и рассказывать о нескончаемых путешествиях и планах. Кто-то из детей даже тихонько шепнул: «Она, наверное, байкерша».
«Прошлой осенью я решила полетать на дельталёте. Поднимаемся мы на высоту, а я чувствую, что больно низко. Пилоту кричу: «Выше, выше давай!». Он так ошарашен был. Разрешили мне тогда лететь в кителе и с медалями. А вот вчера я летала на дельталёте в спортивной куртке, потому что высоту в этот раз обещали больше – это техника безопасности. И правда, взлетели высоко. На мотоциклах тоже было дело, каталась. Один из раненых, которого я спасла, нашёл меня спустя много лет и позвал в гости. Наездились мы тогда: ветер, скорость – не передать словами», – рассказала Мария Колтакова.
70 лет назад она освобождала Прагу, а до Берлина не дошла всего 60 км. 12 мая 2015 года Мария Денисовна вновь «покорила» Европу: прошла по улочкам Праги и Берлина, вспоминая боевых товарищей. Женщину – фронтовичку в кителе с боевыми наградами встречали с большой радостью.
«Все хотели со мной сфотографироваться. Желающих – целая очередь. Я им говорю: «Давайте, я денег с вас брать не буду», – шутит Мария Денисовна.
А ещё она строго-настрого наказала детям верить в Деда Мороза. Потому что некоторые её желания сбылись как раз тогда, когда она поделилась ими с «морозным» волшебником.
В июле осуществится ещё одна мечта Марии Колтаковой – она прыгнет с парашютом. Опытного инструктора, который с удовольствием согласился исполнить мечту ветерана, уже нашли. Этот полёт информационное агентство «Бел.Ру» осветит в видео-сюжете с места события. А пока Мария Денисовна будет готовиться и, как сама говорит, «репетировать красиво позировать на камеру».
Илона Жукова
Фото Николая Русанова