После мотоцикла и дельталёта 93-летняя белгородка планирует прыгнуть с парашютом

«Прошлой осенью я решила полетать на дельталёте. Поднимаемся мы на высоту, а я чувствую, что больно низко. Пилоту кричу: «Выше, выше давай!». Он так ошарашен был. Разрешили мне тогда лететь в кителе и с медалями. А вот вчера я летала на дельталёте в спортивной куртке, потому что высоту в этот раз обещали больше – это техника безопасности. И правда, взлетели высоко. На мотоциклах тоже было дело, каталась. Один из раненых, которого я спасла, нашёл меня спустя много лет и позвал в гости. Наездились мы тогда: ветер, скорость – не передать словами», – рассказала Мария Колтакова.