Олег Полухин: Мой дедушка пропал без вести на финской войне, оставив жену с 13 детьми, выжили лишь четверо

– Пожалуй, это история о том, как Белгородская область стала моей родиной. Мама родом из Ленинграда или Санкт-Петербурга, как его вновь стали именовать. Как я уже сказал, её отец рано погиб, и бабушка – Екатерина Васильевна осталась с двумя детьми – мамой и её старшим братом Геной. Они оказались в блокаде, пережили все ужасы голода, а в 1943 году были вывезены по Ладожскому озеру – «Дороге жизни» на большую землю. Остановились в городе Кинешма, немного пришли в себя. А дяде моему Геннадию было лет 15, и он, конечно, рвался на фронт. Фашистов к тому времени, в 1944 году, уже погнали дальше Украины. И дядя убежал из дома, сел на поезд и поехал догонять войска. Сняли его с поезда в Харькове, сообщили бабушке. Она собралась, взяла дочь и поехала за сыном, да так там с детьми и осталась. Дядя Гена в Харькове техникум окончил, а работать в Красную Яругу подался, взяв с собой мать и сестру. В 50-е годы дядя вернулся в Ленинград, а бабушка с мамой остались. Вот так Красная Яруга Белгородской области и стала моей родиной в 1955 году.