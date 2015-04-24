Олег Полухин: Мой дедушка пропал без вести на финской войне, оставив жену с 13 детьми, выжили лишь четверо

Posted 24 апреля 2015, 10:27
Published 24 апреля 2015, 10:27
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
– Как Великая Отечественная война повлияла на историю вашей семьи? Кто из ваших родственников участвовал в военных действиях?
– Война оставила тяжёлый след в истории каждой семьи и моя – не исключение. По линии отца мой дедушка пропал без вести ещё на финской войне, оставив жену с 13 детьми. К концу Великой Отечественной войны осталось только четверо детей. А мой второй дедушка – мамин отец погиб под Ленинградом в 1942-м, защищая Пулковские высоты.
– Есть ли в вашей семье военная история, которая передаётся из поколения в поколение?
– Пожалуй, это история о том, как Белгородская область стала моей родиной. Мама родом из Ленинграда или Санкт-Петербурга, как его вновь стали именовать. Как я уже сказал, её отец рано погиб, и бабушка – Екатерина Васильевна осталась с двумя детьми – мамой и её старшим братом Геной. Они оказались в блокаде, пережили все ужасы голода, а в 1943 году были вывезены по Ладожскому озеру – «Дороге жизни» на большую землю. Остановились в городе Кинешма, немного пришли в себя. А дяде моему Геннадию было лет 15, и он, конечно, рвался на фронт. Фашистов к тому времени, в 1944 году, уже погнали дальше Украины. И дядя убежал из дома, сел на поезд и поехал догонять войска. Сняли его с поезда в Харькове, сообщили бабушке. Она собралась, взяла дочь и поехала за сыном, да так там с детьми и осталась. Дядя Гена в Харькове техникум окончил, а работать в Красную Яругу подался, взяв с собой мать и сестру. В 50-е годы дядя вернулся в Ленинград, а бабушка с мамой остались. Вот так Красная Яруга Белгородской области и стала моей родиной в 1955 году.
– Первый ваш поход на праздник Победы? Что запомнилось больше всего? С кем вы ходили на парад?
– Мы жили в посёлке – районном центре, и в 4 года на День Победы мне пришили на куртку красные погоны. До сих пор помню радость и гордость, с которыми я гулял по улице. Это был самый главный и самый радостный праздник, хотя на нём всегда плакали, вспоминая погибших. Помню ощущение единства и гордости. Каждый сельский житель чувствовал, что он частичка единого народа, победившего фашизм.
– Что, по вашему мнению, изменилось в праздновании Победы с тех пор?
– Сегодня, к сожалению, нет того душевного подъёма, многое превратилось в ритуалы. А нужны не ритуалы, а традиции, которые могут передаваться из поколения в поколение только вместе с историей родных и близких людей. Хотя всё равно генетическая память передаётся нашим детям, и я уверен, что даже когда не останется ветеранов, останется в наших детях это чувство причастности к великому народу. Главное сегодня – не дать исказить историю. Мы должны защитить своё героическое прошлое ради достойного будущего.
– Какие мероприятия к празднованию 70-летия Победы запланировал университет?
– Прежде всего мы должны позаботиться об оставшихся ветеранах. У нас живы десять бывших сотрудников вуза – участников Великой Отечественной войны и более 20 тружеников тыла. Мы заботимся о них, привлекая к этому и студентов. Наши волонтёры в эти дни всегда помогают ветеранам по хозяйству. А ветераны встречаются с молодёжью, рассказывают ей о своих подвигах, жизни, передают свой богатейших опыт. Проводим мы, конечно, и всевозможные патриотические акции: студенты будут танцевать вальс Победы, участвовать в шествии «Бессмертного полка», петь военные песни, читать и сочинять стихи. Обязательно устроим ежегодный торжественный вечер для всех наших ветеранов с большим концертом и подарками. Также, помимо ежемесячной выплаты, которую делает университет своим ветеранам, к празднику всем участникам войны мы выплатим по 5000 рублей, труженикам тыла – по 3000, а всем остальным ветеранам университета – по 1000 рублей. Но главное – мы подарим себе радость общения с этими замечательными людьми, которые напоминают нам о том, что любовь к Родине – это не громкие слова, а способ сохранить своё человеческое достоинство.