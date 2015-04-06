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Posted 6 апреля 2015, 14:23

Published 6 апреля 2015, 14:23

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Олег Полухин отмечен высшей наградой региона

6 апреля 2015, 14:23
Комплект медалей «Третье ратное поле России» I степени ректору Белгородского госуниверситета вручил губернатор Евгений Савченко.

Глава региона высоко оценил заслуги Олега Полухина, отметил большой вклад в социально-экономическое развитие области, его способность успешно решать сложнейшие задачи управленческого характера.

Евгений Савченко также передал юбиляру Почётную грамоту Минобрнауки. Аналогичный документ от Совета Федерации Олегу Полухину вручил сенатор от Белгородской области Иван Кулабухов.

От Русской Православной Церкви ректор университета получил медаль святителя Иоасафа, сообщает пресс-служба БелГУ.

#Новости#Вручение#Совет Федерации#Комплект медалей#Иван кулабухов#Евгений Савченко#Грамота#Третье ратное поле россии#Мария#Наука
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