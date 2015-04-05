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Posted 4 апреля 2015, 21:18

Published 4 апреля 2015, 21:18

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин отмечает 60-летие

4 апреля 2015, 21:18
Коллектив ИА «Бел.Ру» присоединяется к поздравлениям Олега Николаевича с юбилеем.

БелГУ доктор политических наук, профессор Олег Полухин возглавил в мае 2012 года. До этого с 2000 года был руководителем аппарата главы администрации области, заместителем губернатора Белгородской области и первым заместителем губернатора – руководителем администрации губернатора Белгородской области.

За время руководства университетом вуз повысил свои позиции в российских и международных рейтингах, успешно прошёл государственную аккредитацию и подтвердил таким образом статус и качество образовательных программ.

За три года БелГУ приобрёл научное оборудование, общая стоимость которого превышает 500 млн рублей, повысил в два раза объём научно-исследовательских работ и расширил свою международную деятельность. В это время также было построено новое здание общежития на 1300 мест и реконструированы старые корпуса и спортивные залы, рассказали в пресс-службе вуза.

В настоящее время Олег Полухин также является членом Общественной Палаты РФ и членом Общественной палаты Белгородской области. Ректор БелГУ награждён орденами Дружбы и Почёта Российской Федерации, медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени и двумя орденами Русской Православной Церкви. Женат, имеет троих детей.

#Новости#Мария#Общество
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