Ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин отмечает 60-летие

За три года БелГУ приобрёл научное оборудование, общая стоимость которого превышает 500 млн рублей, повысил в два раза объём научно-исследовательских работ и расширил свою международную деятельность. В это время также было построено новое здание общежития на 1300 мест и реконструированы старые корпуса и спортивные залы, рассказали в пресс-службе вуза.