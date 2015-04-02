«Маршрут 31» запустил проект «То яма, то канава»

Posted 2 апреля 2015,, 11:10
Published 2 апреля 2015,, 11:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Весной состояние дорог в Белгороде оставляет желать лучшего, несмотря на попытки коммунальщиков решить проблему: ямы и трещины на асфальте становятся частой причиной поломок автомобилей и провоцируют аварии. Куда пожаловаться, если дорожное покрытие пришло в негодность или из-за плохих дорог вам был причинён ущерб?
Согласно действующему в России ГОСТ Р 50597–93, размеры ям не должны быть больше 15 см в длину, 60 см – в ширину и 5 см в глубину. Ямы, которые хотя бы по одному параметру больше нормы, должны быть обозначены дорожными знаками, а в условиях недостаточной видимости – заграждением с сигнальными огнями.
Проект портала «Маршрут 31» «То яма, то канава» поможет автолюбителям сделать качественным свой маршрут по городу. Внести свою лепту может каждый. Для этого достаточно сфотографировать яму, заполнить форму на сайте и отправить в редакцию. Все ямы будут отмечены на карте, чтобы каждый белгородец мог видеть опасные участки. Присланные фото будут направлены в компетентные организации.
Не молчите, если увидели разбитые дороги. Ведь вы хотите, чтобы ваша жизнь была комфортной?