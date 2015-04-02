«Маршрут 31» запустил проект «То яма, то канава»

Проект портала «Маршрут 31» «То яма, то канава» поможет автолюбителям сделать качественным свой маршрут по городу. Внести свою лепту может каждый. Для этого достаточно сфотографировать яму, заполнить форму на сайте и отправить в редакцию. Все ямы будут отмечены на карте, чтобы каждый белгородец мог видеть опасные участки. Присланные фото будут направлены в компетентные организации.