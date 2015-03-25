Новая дорога в объезд музея открылась в посёлке Прохоровка Белгородской области

Posted 25 марта 2015,, 13:27
Published 25 марта 2015,, 13:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в управлении автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, теперь движение транспортного потока осуществляется по построенному участку объездной в обход музея боевой славы «Третье ратное поле России» и строящегося музея бронетанковой техники.
Планируется, что данные музеи будут объединены одной территорией, а существующая между ними дорога будет соединять только центр посёлка Прохоровка.