Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 марта 2015,, 13:27

Published 25 марта 2015,, 13:27

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Новая дорога в объезд музея открылась в посёлке Прохоровка Белгородской области

25 марта 2015, 13:27
В связи с началом работ по благоустройству территории музея-заповедника «Прохоровское поле» с 25 марта движение автотранспорта на участке автодороги Яковлево – Прохоровка – Скородное изменяется.

Как сообщили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в управлении автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, теперь движение транспортного потока осуществляется по построенному участку объездной в обход музея боевой славы «Третье ратное поле России» и строящегося музея бронетанковой техники.

Планируется, что данные музеи будут объединены одной территорией, а существующая между ними дорога будет соединять только центр посёлка Прохоровка.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Дорога#Музей#Виталина Скрипина#Прохоровка
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18