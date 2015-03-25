Дудл для Google белгородца – в ТОПе-300 лучших работ

Posted 25 марта 2015,, 07:09
Published 25 марта 2015,, 07:09
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Не надо идти в дремучий лес, чтобы встретить белку, ежа или зайца. Их вполне устраивает и городской парк и пригородная роща. Это самые распространённые млекопитающие из живущих на свободе в наших краях», – поясняет свой рисунок Иван Алексеев.
Конкурс юных художников проводится среди школьников трёх возрастных групп: 6-9, 10-13 и 14-17 лет. Лучшие вариации на тему «Я люблю природу России» пройдут во второй этап: из 300 рисунков приглашённое жюри выберет 30 дудлов – по 10 в каждой возрастной категории.
Финальный этап конкурса включает онлайн-голосование, которое продлится до 12 апреля на странице конкурса. Интернет-аудитория выберет три лучших дудла, из которых дудлеры – профессиональные художники Google – выберут победителя. Его имя будет объявлено на финальной церемонии в Дарвиновском музее Москвы 21 апреля. Счастливчика ждёт поездка в штаб-квартиру компании Google и 30 новых ноутбуков для его школы.
Работы оценивает экспертное жюри, куда вошли учёный-зоолог, ведущий и автор телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов, путешественник и режиссёр-документалист Леонид Круглов и главный редактор «Вокруг Света» Александр Монахов, а также заместитель исполнительного директора Русского географического общества Наталья Соколова и другие известные люди.
Лучший дудл появится на странице компании 24 апреля.