Дудл для Google белгородца – в ТОПе-300 лучших работ

Финальный этап конкурса включает онлайн-голосование, которое продлится до 12 апреля на странице конкурса. Интернет-аудитория выберет три лучших дудла, из которых дудлеры – профессиональные художники Google – выберут победителя. Его имя будет объявлено на финальной церемонии в Дарвиновском музее Москвы 21 апреля. Счастливчика ждёт поездка в штаб-квартиру компании Google и 30 новых ноутбуков для его школы.