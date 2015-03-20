По взносам на капитальный ремонт Белгородская область попала в тройку лидеров страны

Posted 20 марта 2015,, 08:10
Published 20 марта 2015,, 08:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В Республике Татарстан этот показатель составляет 96,54 %, а в Московской области – 87,44 %. Эти цифры озвучил начальник Управления по связям с общественностью Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Колесников.
Всего в этих субъектах РФ в 2014 году на проведение капитального ремонта многоквартирных домов было собрано порядка 8,9 млрд рублей собственников. Из бюджетов самих регионов в 2014 году на проведение капремонта было направлено свыше 2,2 млрд рублей. При этом Фонд ЖКХ отмечает, что исполнение договоров подряда на проведение ремонтных работ во всех этих регионах составляет 100 %.
Всего в региональные программы капитального ремонта включены 720 тыс. домов общей площадью более 2 млрд кв. метров, в которых проживают около 76 млн человек, сообщает «Российская газета».
Напомним, в Белгородской области в 2014 году капитально отремонтировали 106 домов, условия проживания улучшили более 10 тыс. белгородцев. Из них в Белгороде отремонтировали 32 дома, в которых живут 2,5 тыс. семей.