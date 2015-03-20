Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 марта 2015,, 08:10

Published 20 марта 2015,, 08:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

По взносам на капитальный ремонт Белгородская область попала в тройку лидеров страны

20 марта 2015, 08:10
По итогам 2014 года уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе достиг 88,61 %.

В Республике Татарстан этот показатель составляет 96,54 %, а в Московской области – 87,44 %. Эти цифры озвучил начальник Управления по связям с общественностью Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Колесников.

Всего в этих субъектах РФ в 2014 году на проведение капитального ремонта многоквартирных домов было собрано порядка 8,9 млрд рублей собственников. Из бюджетов самих регионов в 2014 году на проведение капремонта было направлено свыше 2,2 млрд рублей. При этом Фонд ЖКХ отмечает, что исполнение договоров подряда на проведение ремонтных работ во всех этих регионах составляет 100 %.

Всего в региональные программы капитального ремонта включены 720 тыс. домов общей площадью более 2 млрд кв. метров, в которых проживают около 76 млн человек, сообщает «Российская газета».

Напомним, в Белгородской области в 2014 году капитально отремонтировали 106 домов, условия проживания улучшили более 10 тыс. белгородцев. Из них в Белгороде отремонтировали 32 дома, в которых живут 2,5 тыс. семей.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#ЖКХ#Ремонт#Илона Жукова#Капитальный
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18