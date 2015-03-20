По взносам на капитальный ремонт Белгородская область попала в тройку лидеров страны

Всего в этих субъектах РФ в 2014 году на проведение капитального ремонта многоквартирных домов было собрано порядка 8,9 млрд рублей собственников. Из бюджетов самих регионов в 2014 году на проведение капремонта было направлено свыше 2,2 млрд рублей. При этом Фонд ЖКХ отмечает, что исполнение договоров подряда на проведение ремонтных работ во всех этих регионах составляет 100 %.