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Posted 27 февраля 2015,, 12:11

Published 27 февраля 2015,, 12:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Выходные в Белгороде: от шоу под дождём «Между мной и тобой» до Международной выставки кошек

27 февраля 2015, 12:11
ИА «Бел.Ру» предлагает своим читателям интересно и с пользой провести предстоящие выходные дни: посетить музеи, театры и кино, концертные и спортивные мероприятия.
Сюжет
Афиша

ВЫСТАВКИ

28 февраля – 1 марта

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Рождённые морем», «Музей Шоколада Nikolya», «Красна изба не углами, а пирогами», «Детство Земли»

Телефон для справок: (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38

09:00 «Почти серьёзно…», «Свидетели Света»

Телефон для справок: (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Народный мастер Белгородской области»

Телефон для справок: (4722) 26-84-96

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Образ человека в советской графике ХХ века», «Екатерина II. Путь к трону. У истоков российского Просвещения», выставка малого формата «Мир красоты без границ», ежегодная акция «Семья в музее – 2015», персональная выставка «И вновь цветов благоуханье…», персональная выставка Сергея Дементьева – проект «Молодые художники»

Телефон для справок: (4722) 58-96-67

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

11:00 Выставка иконописи Татьяны и Владимира Дмитриенко, выставка работ претендентов на вступление в Союз художников РФ

Телефон для справок: (4722) 32-37-53

Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)

Телефон для справок: (4722) 27-43-61

Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4

11:00 «Из флористики», «Мастера/студенты»

Телефон для справок: (4722) 54-98-52

Российский Фонд культуры. Белгородский филиал, ул. Победы, д. 76

Телефон для справок: (4722) 35-37-30

Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69

10:00 Фотовыставка «Избранное», V городской фотоконкурс им. В. А. Собровина

Телефон для справок: (4722) 313-536

БИБЛИОТЕКИ

28 февраля – 1 марта

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, ул. Попова, 39а

10:00 Книжно-иллюстративные выставки, вернисажи

Телефон для справок: (4722) 42-10-58

Государственная детская библиотека А. А. Лиханова, Гражданский пр-т, 33

10:00 Мероприятия для юных лихановцев

Телефоны для справок: (4722) 27-53-58, 33-31-12

КИНО

28 февраля – 1 марта

Белгородские кинотеатры предлагают посмотреть фильмы:

исторический триллер «Кровавая леди Батори», экшн-триллер «Эверли», фантастический боевик «Восхождение Юпитер», комедийный боевик «Kingsman: Секретная служба», военная драма «Батальонъ», историческая драма «Шрам», романтическая драма «Пятьдесят оттенков серого», фантастическая комедия «Овечка Долли была злая и рано умерла», криминальная комедия «Фокус», комедия «Простушка», семейное фэнтези «12 месяцев. Новая сказка», анимация «Губка Боб», «Книга жизни»

Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»)

ТЕАТР

БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1

28 февраля

18:00 Комедия о любви в двух актах «Касатка»

1 марта

18:00 Мелодрама в двух действиях «Одноклассники»

Телефоны для справок: (4722) 32-06-44, 35-39-23, 32-33-51

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)

28 февраля

19:00 Спектакль «Детектор лжи»

Телефон для справок: (4722) 21-73-29

КОНЦЕРТЫ

МКЦ НИУ «БелГУ», ул. Победы, 85

19:00 Шоу под дождём «Между мной и тобой». Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представляет в Белгороде современную притчу-повествование о человеческих отношениях, любви и чувствах

Телефон для справок: (4722) 37-48-49

ЦМИ, ул. Студенческая, 17а

28 февраля

19:00 Вечер памяти Андрея Зари. Благотворительный концерт

1 марта

19:00 Оперетта «Баядера»

Телефон для справок: (4722) 58-99-14; 58-99-17

Филармония, ул. Белгородского полка, 56а

28 февраля

18:30 Вечер русской фортепианной музыки. Абонемент № 18 «П. И. Чайковский. Шаги к бессмертию». Играет лауреат международных конкурсов Константин Шамрай (Москва)

1 марта

17:00 IV BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья». Открытие. Фестиваль посвящается памяти Елены Образцовой и Святослава Бэлзы

18:30 «Весенняя рапсодия». Абонемент № 17 «Музыкальные миниатюры». Играет лауреат международного конкурса «Токаев-квартет»

Телефоны для справок: (4722) 338-337, 333-319

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8

28 февраля

11:00, 13:00 Фантастическое путешествие по мотивам романа Дж. Свифта «Гулливер в стране лилипутов»

11:00 Сказка «Сказки нянюшки Арины»

1 марта

11:00, 13:00 По сказке Р. Киплинга «Слонёнок»

Телефон для справок: (4722) 26-26-83

Кукольный театр «Рукавичка» (Пушкинская библиотека-музей)

28 февраля

11:00 Спектакль-водевиль «Колобок»

Телефоны для справок: (4722) 37-33-62, 9 (910) 737-33-62

«Стрит-кафе», ул. Костюкова, 36г, бизнес-центр «Владимирский»

28 февраля

15:00 Детский квест «Школа магии»

Телефон для справок: (4722)58-57-73

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий б-р, 15, (высотка за ТЦ «Славянский»)

1 марта

11:00 Цикл мастер-классов «Готовимся к 8 Марта с СэндПРО Белгород»

15:00 Мастер-класс «Правополушарное рисование: открой в себе художника»

Телефоны для справок: (4722) 500-407, 8 (960) 636-75-06

«Динопарк», ул. Костюкова, 39 (ТЦ «Модный бульвар»)

1 марта

16:00 Развлекательная программа «Здравствуй, весна!»

Телефон для справок: (4722) 78-76-06

ДРУГОЕ

Гостиничный комплекс «Две реки», Шебекинский район

28 февраля – 1 марта

Выходные в гостиничном комплексе «Две реки»: отдых в лесу, активные виды спорта, комфортабельные номера, разнообразное меню ресторана

Телефоны для справок: (4722) 58-00-58, 8 (910) 737-3443

«Дом офицеров», ул. Куйбышева, 33а

1 марта

17:00 Корпоративная комедия с трагическим началом «Диета новогодняя»

Телефон для справок: (4722) 35-76-22

Спутник-Урожай, ул. Магистральная, 2в

28 февраля – 1 марта

Международная выставка кошек, продажа щенков и котят

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