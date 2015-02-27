Выходные в Белгороде: от шоу под дождём «Между мной и тобой» до Международной выставки кошек

ИА «Бел.Ру» предлагает своим читателям интересно и с пользой провести предстоящие выходные дни: посетить музеи, театры и кино, концертные и спортивные мероприятия.