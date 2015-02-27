Выходные в Белгороде: от шоу под дождём «Между мной и тобой» до Международной выставки кошек

Posted 27 февраля 2015,, 12:11
Published 27 февраля 2015,, 12:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
ВЫСТАВКИ
28 февраля – 1 марта
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Рождённые морем», «Музей Шоколада Nikolya», «Красна изба не углами, а пирогами», «Детство Земли»
Телефон для справок: (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, ул. Преображенская, 38
09:00 «Почти серьёзно…», «Свидетели Света»
Телефон для справок: (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Народный мастер Белгородской области»
Телефон для справок: (4722) 26-84-96
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Образ человека в советской графике ХХ века», «Екатерина II. Путь к трону. У истоков российского Просвещения», выставка малого формата «Мир красоты без границ», ежегодная акция «Семья в музее – 2015», персональная выставка «И вновь цветов благоуханье…», персональная выставка Сергея Дементьева – проект «Молодые художники»
Телефон для справок: (4722) 58-96-67
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
11:00 Выставка иконописи Татьяны и Владимира Дмитриенко, выставка работ претендентов на вступление в Союз художников РФ
Телефон для справок: (4722) 32-37-53
Музей-мастерская С. С. Косенкова, ул. Князя Трубецкого, 52, подъезд 3 (10 эт., домофон 145)
Телефон для справок: (4722) 27-43-61
Пушкинская библиотека-музей, пр-т Ватутина, 4
11:00 «Из флористики», «Мастера/студенты»
Телефон для справок: (4722) 54-98-52
Российский Фонд культуры. Белгородский филиал, ул. Победы, д. 76
Телефон для справок: (4722) 35-37-30
Фотогалерея им. Собровина, ул. Попова, 69
10:00 Фотовыставка «Избранное», V городской фотоконкурс им. В. А. Собровина
Телефон для справок: (4722) 313-536
БИБЛИОТЕКИ
28 февраля – 1 марта
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, ул. Попова, 39а
10:00 Книжно-иллюстративные выставки, вернисажи
Телефон для справок: (4722) 42-10-58
Государственная детская библиотека А. А. Лиханова, Гражданский пр-т, 33
10:00 Мероприятия для юных лихановцев
Телефоны для справок: (4722) 27-53-58, 33-31-12
КИНО
28 февраля – 1 марта
исторический триллер «Кровавая леди Батори», экшн-триллер «Эверли», фантастический боевик «Восхождение Юпитер», комедийный боевик «Kingsman: Секретная служба», военная драма «Батальонъ», историческая драма «Шрам», романтическая драма «Пятьдесят оттенков серого», фантастическая комедия «Овечка Долли была злая и рано умерла», криминальная комедия «Фокус», комедия «Простушка», семейное фэнтези «12 месяцев. Новая сказка», анимация «Губка Боб», «Книга жизни»
Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»)
ТЕАТР
БГАДТ им. Щепкина, Соборная площадь, 1
28 февраля
1 марта
18:00 Мелодрама в двух действиях «Одноклассники»
Телефоны для справок: (4722) 32-06-44, 35-39-23, 32-33-51
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1 (бывший ДК «Юбилейный»)
28 февраля
Телефон для справок: (4722) 21-73-29
КОНЦЕРТЫ
МКЦ НИУ «БелГУ», ул. Победы, 85
19:00 Шоу под дождём «Между мной и тобой». Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представляет в Белгороде современную притчу-повествование о человеческих отношениях, любви и чувствах
Телефон для справок: (4722) 37-48-49
ЦМИ, ул. Студенческая, 17а
28 февраля
19:00 Вечер памяти Андрея Зари. Благотворительный концерт
1 марта
Телефон для справок: (4722) 58-99-14; 58-99-17
Филармония, ул. Белгородского полка, 56а
28 февраля
18:30 Вечер русской фортепианной музыки. Абонемент № 18 «П. И. Чайковский. Шаги к бессмертию». Играет лауреат международных конкурсов Константин Шамрай (Москва)
1 марта
17:00 IV BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья». Открытие. Фестиваль посвящается памяти Елены Образцовой и Святослава Бэлзы
18:30 «Весенняя рапсодия». Абонемент № 17 «Музыкальные миниатюры». Играет лауреат международного конкурса «Токаев-квартет»
Телефоны для справок: (4722) 338-337, 333-319
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5-б/8
28 февраля
11:00, 13:00 Фантастическое путешествие по мотивам романа Дж. Свифта «Гулливер в стране лилипутов»
11:00 Сказка «Сказки нянюшки Арины»
1 марта
11:00, 13:00 По сказке Р. Киплинга «Слонёнок»
Телефон для справок: (4722) 26-26-83
Кукольный театр «Рукавичка» (Пушкинская библиотека-музей)
28 февраля
11:00 Спектакль-водевиль «Колобок»
Телефоны для справок: (4722) 37-33-62, 9 (910) 737-33-62
«Стрит-кафе», ул. Костюкова, 36г, бизнес-центр «Владимирский»
28 февраля
15:00 Детский квест «Школа магии»
Телефон для справок: (4722)58-57-73
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий б-р, 15, (высотка за ТЦ «Славянский»)
1 марта
11:00 Цикл мастер-классов «Готовимся к 8 Марта с СэндПРО Белгород»
15:00 Мастер-класс «Правополушарное рисование: открой в себе художника»
Телефоны для справок: (4722) 500-407, 8 (960) 636-75-06
«Динопарк», ул. Костюкова, 39 (ТЦ «Модный бульвар»)
1 марта
16:00 Развлекательная программа «Здравствуй, весна!»
Телефон для справок: (4722) 78-76-06
ДРУГОЕ
Гостиничный комплекс «Две реки», Шебекинский район
28 февраля – 1 марта
Выходные в гостиничном комплексе «Две реки»: отдых в лесу, активные виды спорта, комфортабельные номера, разнообразное меню ресторана
Телефоны для справок: (4722) 58-00-58, 8 (910) 737-3443
«Дом офицеров», ул. Куйбышева, 33а
1 марта
Телефон для справок: (4722) 35-76-22
Спутник-Урожай, ул. Магистральная, 2в
28 февраля – 1 марта
Международная выставка кошек, продажа щенков и котят