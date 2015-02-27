ТД «Столото» - возрождение лотерейной культуры России

Posted 27 февраля 2015,, 17:10
Published 27 февраля 2015,, 17:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Убедиться в разнообразии существующих лотерей можно, зайдя на сайт www.stoloto.ru, принадлежащий торговому дому «Столото». Здесь представлены все самые популярные лотереи России, предназначенные и для профессиональных игроков, и для любителей.
Торговый дом «Столото» объединяет более 50 тысяч точек, торгующих прибыльными лотереями. Билеты, реализуемые им, действительны во всех регионах страны. В своей работе компания отдает предпочтение современным технологиям и разработкам, поэтому предлагает интернет-пользователям наиболее удобные для них способы участия в денежных розыгрышах.
Сегодня «Столото» представляет лучшие лотерейные бренды РФ:
За организацию игр «Столото» несут ответственность Министерство спорта РФ и Министерство финансов РФ, поэтому сомневаться в честности проводимых розыгрышей не приходится. Все лотереи фирма проводит честно и с максимальной выгодой для игроков. Именно благодаря ей более тысячи участников уже стали миллионерами и получили возможность кардинальным образом изменить свою жизнь.
Среди партнеров-распространителей билетов «Столото» - «Евросеть», Почта России, «Связной», «Мегафон» и другие известные коммерческие структуры.
Компания «Столото» делает все возможное, чтобы возродить отечественную лотерейную культуру, сделать ее цивилизованной, честной и прибыльной. Своим игрокам она предлагает простые и понятные правила и дарит массу позитивных эмоций. Стоимость билетов «Столото» низкая, а суммы розыгрышей огромные. Поэтому в ситуации проигрыша игроки не расстраиваются. Если же выиграют – становятся счастливыми и, безусловно, более успешными.
Что важно, «Столото» занимается благотворительностью. Это значит, что, купив билет на сайте www.stoloto.ru, игрок оказывает кому-то материальную помощь, делает мир хоть и немного, но все-таки добрее.
Клиентам «Столото» никогда не бывает скучно. Им доступны занимательные:
Согласитесь, выбирать есть из чего.
Играть в онлайн лотереи «Столото» может каждый. Для этого нужно определиться с игрой и нажать на кнопку «Играть сейчас». После отметить понравившиеся числа с помощью компьютерной мыши. Те, кто хотят довериться фортуне, могут предоставить выбор цифр системе, нажав на кнопку «Автоматически».
Следующий этап – внесение оплаты и ожидание предстоящего розыгрыша. Если игрок выигрывает, ему приходит смс-сообщение соответствующего содержания. Деньги сразу же переводятся на его виртуальный денежный счет в системе «Столото», и он может беспрепятственно их обналичить.
Со «Столото» стать миллионером и не узнать об этом, как, например, в ситуации потери бумажного билета, невозможно. И это весомое преимущество.
Многие интернет-пользователи ошибочно полагают, что виртуальные денежные розыгрыши – это обман. Легальность деятельности торгового дома «Столото» регулируется законом РФ № 138-ФЗ «О лотереях». Это говорит о безопасности и честности всех этапов игры, начиная с момента приобретения билета и заканчивая получение денег на руки.
Еще одним свидетельством законности организации является ее вхождение в Европейскую лотерейную ассоциацию, объединяющую лучших распространителей лотерей из Германии, Испании, Англии, Франции и других цивилизованных стран.