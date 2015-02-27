ТД «Столото» - возрождение лотерейной культуры России

За организацию игр «Столото» несут ответственность Министерство спорта РФ и Министерство финансов РФ, поэтому сомневаться в честности проводимых розыгрышей не приходится. Все лотереи фирма проводит честно и с максимальной выгодой для игроков. Именно благодаря ей более тысячи участников уже стали миллионерами и получили возможность кардинальным образом изменить свою жизнь.