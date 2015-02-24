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Posted 24 февраля 2015,, 09:13

Published 24 февраля 2015,, 09:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы могут подключиться к «Мощному Интернету» со скидкой 50 % навсегда

24 февраля 2015, 09:13
Ростелеком проводит федеральную акцию «Мощный Интернет», по условиям которой абонент может получить постоянную скидку в размере 50 % на самый высокоскоростной интернет-тариф при подключении пакета услуг «Домашний Интернет» плюс «Интерактивное ТВ» (от 600 рублей в месяц за обе услуги).

Также новые абоненты могут подключить только «Домашний Интернет» и до четырёх месяцев пользоваться широкополосным доступом в сеть (до 100 Мбит/с) по выгодной цене – от 350 рублей в месяц. Заявку можно подать до 30 апреля 2015 года.

Новым выгодным предложением могут воспользоваться и действующие абоненты, которые пользуются только одной услугой. Для этого нужно подать заявку на подключение второй услуги, которое для участников акции является бесплатным.

Ростелеком является лидером на рынке широкополосного доступа в Интернет (11 млн абонентов) и IPTV (2,5 млн домохозяйств). Развитие оптических сетей сверхскоростного доступа в Интернет является важнейшим приоритетом крупнейшего оператора связи. Компания ведёт активное строительство сетей оптического доступа: в настоящее время технический охват уже превышает 25 млн домохозяйств, а в ближайшие годы он должен увеличиться до 33 млн домохозяйств по всей стране. «Оптика» даёт новый уровень комфорта при пользовании различными интернет-сервисами на высоких скоростях, а также при организации семейного досуга благодаря богатым возможностям «Интерактивного ТВ».

«Интернет-оператор № 1 в России предлагает всем попробовать, что такое «Мощный Интернет» на очень выгодных для семейного бюджета условиях. Если подключить сразу «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ», то можно сохранить 50-процентную скидку на высокоскоростной Интернет навсегда, а не только на промо-период. Таким образом, участники акции могут зафиксировать для себя антикризисные интернет-тарифы», – отметил исполнительный директор – директор по работе с массовым сегментом ОАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

Абоненты Ростелекома могут настроить «Домашний Интернет» под свои потребности, подключив разнообразные дополнительные опции: «Ночное ускорение» (увеличение скорости передачи данных ночью), «Фиксированный IP» (предоставление статического IP-адреса), «Антивирус» (надёжная защита компьютера с удобной помесячной оплатой) и другие.

Узнать подробности, проверить техническую возможность подключения услуг и стать участником акции «Мощный Интернет» можно, оставив заявку по 30 апреля этого года на сайте Ростелекома, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.

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#Новости#Общество#Акция#Ростелеком#Мария#Мощный интернет
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