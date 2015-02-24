Белгородцы могут подключиться к «Мощному Интернету» со скидкой 50 % навсегда

«Интернет-оператор № 1 в России предлагает всем попробовать, что такое «Мощный Интернет» на очень выгодных для семейного бюджета условиях. Если подключить сразу «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ», то можно сохранить 50-процентную скидку на высокоскоростной Интернет навсегда, а не только на промо-период. Таким образом, участники акции могут зафиксировать для себя антикризисные интернет-тарифы», – отметил исполнительный директор – директор по работе с массовым сегментом ОАО «Ростелеком» Диана Самошкина.