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Posted 20 февраля 2015,, 14:48

Published 20 февраля 2015,, 14:48

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Александр Балабанов из Белгородэнерго стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года – 2014»

20 февраля 2015, 14:48
По версии «Профессиональные инженеры» звание лауреата конкурса по результатам II тура присвоено инженеру Прохоровского РЭС Александру Балабанову.

Диплома победителя I тура конкурса удостоен заместитель начальника Волоконовского РЭС Белгородэнерго по реализации услуг Сергей Саенко. Он выиграл по версии «Инженерное искусство молодых»

Напомним, ещё один белгородец Илья Мейлах стал лауреатом конкурса в номинации «Возобновляемые источники энергии» по версии «Инженерное искусство молодых». Он представлял компанию «АльтЭнерго».

Стоит отметить, что в Белгородской области победителями I тура Всероссийского конкурса «Инженер года – 2014» стали восемь человек, лауреатами признаны двое.

В целом на предварительном этапе в конкурсе участвовали более 40 тыс. человек из 54 регионов России. Итоги заключительного тура конкурса подвели в январе 2015 года.

Жюри по каждой из номинаций определило лучших из числа финалистов и приняло решение о награждении их дипломами и памятными медалями «Лауреат конкурса».

По итогам 2014 года таких наград удостоены 194 участника по версии «Профессиональные инженеры» и 161 – по версии «Инженерное искусство молодых».

#Новости#Общество#Мария#Илона Жукова#Инженер года#Белгороэнерго
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