Александр Балабанов из Белгородэнерго стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года – 2014»

Posted 20 февраля 2015,, 14:48
Published 20 февраля 2015,, 14:48
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Диплома победителя I тура конкурса удостоен заместитель начальника Волоконовского РЭС Белгородэнерго по реализации услуг Сергей Саенко. Он выиграл по версии «Инженерное искусство молодых»
Напомним, ещё один белгородец Илья Мейлах стал лауреатом конкурса в номинации «Возобновляемые источники энергии» по версии «Инженерное искусство молодых». Он представлял компанию «АльтЭнерго».
Стоит отметить, что в Белгородской области победителями I тура Всероссийского конкурса «Инженер года – 2014» стали восемь человек, лауреатами признаны двое.
В целом на предварительном этапе в конкурсе участвовали более 40 тыс. человек из 54 регионов России. Итоги заключительного тура конкурса подвели в январе 2015 года.
Жюри по каждой из номинаций определило лучших из числа финалистов и приняло решение о награждении их дипломами и памятными медалями «Лауреат конкурса».
По итогам 2014 года таких наград удостоены 194 участника по версии «Профессиональные инженеры» и 161 – по версии «Инженерное искусство молодых».