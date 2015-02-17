За сдачей ЕГЭ белгородскими школьниками будут наблюдать из федерального центра

При проведении ЕГЭ в этом году программно-аппаратными комплексами (ПАКами), состоящими из двух видеокамер, ноутбука или персонального компьютера, комплекта кабелей, должно быть оснащено не менее 3081 объекта, включая пункты проведения экзаменов и региональные центры обработки информации. Таким образом, более 36 тыс. аудиторий будут оборудованы системой видеонаблюдения, при этом не менее 16 тыс. аудиторий будут доступны в режиме онлайн. Запись информации в центры обработки данных будет произведена со всех пунктов проведения экзамена. Общее время трансляции составит 36 дней, а её период увеличится в два раза и составит восемь месяцев.