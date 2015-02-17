За сдачей ЕГЭ белгородскими школьниками будут наблюдать из федерального центра

Posted 17 февраля 2015,, 09:41
Published 17 февраля 2015,, 09:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба Ростелекома, сумма заключённого федерального контракта составляет 200 млн рублей. Сроки реализации контракта – с 14 февраля по 30 сентября 2015 года. Дополнительные расходы, в том числе и на канальную ёмкость, которые составят значительную часть затрат по проекту, в этом году возьмут на себя региональные субъекты. В конкурсах на осуществление этих работ Ростелеком также будет принимать участие.
При проведении ЕГЭ в этом году программно-аппаратными комплексами (ПАКами), состоящими из двух видеокамер, ноутбука или персонального компьютера, комплекта кабелей, должно быть оснащено не менее 3081 объекта, включая пункты проведения экзаменов и региональные центры обработки информации. Таким образом, более 36 тыс. аудиторий будут оборудованы системой видеонаблюдения, при этом не менее 16 тыс. аудиторий будут доступны в режиме онлайн. Запись информации в центры обработки данных будет произведена со всех пунктов проведения экзамена. Общее время трансляции составит 36 дней, а её период увеличится в два раза и составит восемь месяцев.
Впервые досрочный период итоговой аттестации по программам среднего образования в РФ начался с 14 февраля этого года. В досрочном ЕГЭ приняли участие более 500 человек, из них 466 сдавали ЕГЭ по русскому языку и 63 – географию. Для сдающих были организованы 25 пунктов проведения экзаменов в 24 субъектах РФ. Видеотрансляция во всех регионах прошла без сбоев.
«В 2014 году видеонаблюдение позволило обеспечить высокий уровень объективности и прозрачности при проведении ЕГЭ, доказав правильность выбранного инструмента. Надеемся, что опыт реализации проекта в прошлом году позволит нам его успешно реализовать и в 2015», – прокомментировала вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ОАО «Ростелеком» Ольга Румянцева.
Согласно контракту Ростелеком будет осуществлять видеотрансляцию сигнала с не менее 20 тыс. ПАКов на портал smotriege.ru, функциональность которого будет существенно доработана. Специалисты компании будут вести мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала в дни проведения государственной итоговой аттестации и его защиту от DDOS-атак. Портал обеспечивает возможность одновременного просмотра не менее 24 тыс. видеотрансляций со всех видеокамер для 10 тыс. авторизованных пользователей.
В ситуационном центре (СИЦ) Рособрнадзора в Москве Ростелеком будет транслировать на видеостену данные из 83 регионов страны в период проведения экзаменов. Это позволит собирать общую информацию в СИЦ и осуществлять оперативный контроль за процессом.
Для реализации проекта Ростелеком задействует собственную сетевую инфраструктуру на территории всей страны. Видеосерверы будут развёрнуты в семи межрегиональных (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара, Екатеринбург, Коченево (Новосибирская область), Князе-Волконское (Хабаровский край) и двух региональных ЦОДах (Магадан, Петропавловск-Камчатский) компании.
Планируется, что производительность системы видеотрансляций ЕГЭ обеспечит до 1,2 млн одновременных просмотров пользователями и до 60 тыс. одновременных просмотров с одной камеры.
Для реализации проекта будет задействована собственная сетевая инфраструктура по всей стране, будут организованы 2000 мобильных бригад. В работе над проектом примут участие более 5000 сотрудников компании.
Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала Ростелеком предоставил интеллектуальный бесплатный номер 8-800-100-4312.