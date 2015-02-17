В Белгородской области объявлен студенческий фотоконкурс «Великой Победе – 70 славных лет!»

Posted 17 февраля 2015,, 11:20
Published 17 февраля 2015,, 11:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Участниками могут стать отдельные авторы или группы авторов (не более двух человек), являющиеся студентами образовательных учреждений Белгородской области.
Конкурс проводится в целях воспитания уважения к памяти защитников Отечества, повышения интереса к истории страны и формирования чувства патриотизма и сопричастности к истории вооружённых сил.
Конкурс включает три номинации: «Места памяти», «День Победы в лицах» и «По местам боевой славы». Подать заявку на участие можно до 26 марта 2015 года.
Подробнее об условиях участия в конкурсе и критериях оценки можно узнать на официальном сайте ведомства.