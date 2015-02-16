Белгородский фотожурналист Валерий Морев отмечает 70-летие

Posted 16 февраля 2015,, 06:47
Published 16 февраля 2015,, 06:47
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Об этом человеке можно сказать так – нескончаемая энергия. В свои зрелые годы Валерий Морев не перестаёт удивлять желанием и умением находить интересные инфоповоды и создавать неповторимые фоторепортажи.
А по-другому опытный фотокорреспондент уже не может – 38 лет работы в ведущем информационном агентстве России ИТАР-ТАСС сделали своё дело.
«Главное правило всегда оставалось неизменным: оперативность и точность. Если ты корреспондент ТАСС, ты не должен знать слов «не могу» или «я не сделал». Этого не было никогда. Никогда не было фразы «у меня не получилось». В ТАССе всегда должно быть всё», – утверждает Валерий Морев.
С информационным агентством «Бел.Ру» Валерий Морев плодотворно сотрудничает уже 10 лет. Читатели наверняка помнят его яркие фоторепортажи 2014 года о сборе яблок, арбузов, земляники, фестивале «Белый город», выведении новой породы овец, кузнецах, ювелирах, жизни фермеров и конном спорте.
«Я почувствовал, что это наше местное мини-ТАСС – агентство строилось по тем же принципам информационного жанра. Работать интересно. Вот эта своеобразная перекличка профессиональных интересов и сыграла свою роль», – рассказал Валерий Морев.
Многолетний труд подарил Валерию Мореву не только бесценный опыт, но и интересные встречи. Он снимал принца Чарльза Уэльского, вице-президента США Альберта Гора, Олимпиаду-80 и сопровождал президента Киргизии в его вылетах за границу.
Для корреспондентов ИА «Бел.Ру» Валерий Васильевич своего рода «зажигалка». Получить неординарный информационный повод от Валерия Морева – обычное дело. Несмотря на свои 70, корреспондент порой замечает то, что журналисту помладше не под силу. Для этого нужен «моревский» опыт.
Коллектив ИА «Бел.Ру» поздравляет Валерия Морева с юбилеем. И желает сохранить неизменный оптимизм и находчивость и, конечно же, юное сердце на все времена.
Фото Евгения Фролова и Максима Баранова