Белгородский фотожурналист Валерий Морев отмечает 70-летие

«Главное правило всегда оставалось неизменным: оперативность и точность. Если ты корреспондент ТАСС, ты не должен знать слов «не могу» или «я не сделал». Этого не было никогда. Никогда не было фразы «у меня не получилось». В ТАССе всегда должно быть всё», – утверждает Валерий Морев.