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Posted 16 февраля 2015,, 06:47

Published 16 февраля 2015,, 06:47

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский фотожурналист Валерий Морев отмечает 70-летие

16 февраля 2015, 06:47
Коллектив ИА «Бел.Ру» поздравляет Валерия Васильевича с юбилеем.

Об этом человеке можно сказать так – нескончаемая энергия. В свои зрелые годы Валерий Морев не перестаёт удивлять желанием и умением находить интересные инфоповоды и создавать неповторимые фоторепортажи.

А по-другому опытный фотокорреспондент уже не может – 38 лет работы в ведущем информационном агентстве России ИТАР-ТАСС сделали своё дело.

«Главное правило всегда оставалось неизменным: оперативность и точность. Если ты корреспондент ТАСС, ты не должен знать слов «не могу» или «я не сделал». Этого не было никогда. Никогда не было фразы «у меня не получилось». В ТАССе всегда должно быть всё», – утверждает Валерий Морев.

С информационным агентством «Бел.Ру» Валерий Морев плодотворно сотрудничает уже 10 лет. Читатели наверняка помнят его яркие фоторепортажи 2014 года о сборе яблок, арбузов, земляники, фестивале «Белый город», выведении новой породы овец, кузнецах, ювелирах, жизни фермеров и конном спорте.

«Я почувствовал, что это наше местное мини-ТАСС – агентство строилось по тем же принципам информационного жанра. Работать интересно. Вот эта своеобразная перекличка профессиональных интересов и сыграла свою роль», – рассказал Валерий Морев.

Многолетний труд подарил Валерию Мореву не только бесценный опыт, но и интересные встречи. Он снимал принца Чарльза Уэльского, вице-президента США Альберта Гора, Олимпиаду-80 и сопровождал президента Киргизии в его вылетах за границу.

Для корреспондентов ИА «Бел.Ру» Валерий Васильевич своего рода «зажигалка». Получить неординарный информационный повод от Валерия Морева – обычное дело. Несмотря на свои 70, корреспондент порой замечает то, что журналисту помладше не под силу. Для этого нужен «моревский» опыт.

Коллектив ИА «Бел.Ру» поздравляет Валерия Морева с юбилеем. И желает сохранить неизменный оптимизм и находчивость и, конечно же, юное сердце на все времена.

Фото Евгения Фролова и Максима Баранова

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