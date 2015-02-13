Где в Белгородской области возможен цивилизованный отдых на лоне природы?

Кстати, по поводу цен можно сказать, что средний чек услуг в «Двух реках» не выше аналогичных предложений в других загородных отелях. Более того, руководство понимает, что определённые экономические особенности наших дней откорректировали возможности россиян не в лучшую сторону. Поэтому в «Двух реках» легко идут на реализацию специальных программ, бонусов, скидок – главное, чтобы гостю было комфортно. Не будем перечислять их все, но назовём самые интересные: полный пансион при условии пребывания в отеле от трёх дней в будни (завтрак включён в стоимость при проживании с первого дня); индивидуальный расчёт питания для детских и спортивных групп; свадьбе от 25 человек – в подарок номер для новобрачных и скидки на дополнительные номера; про скидки командировочным мы уже говорили.