Где в Белгородской области возможен цивилизованный отдых на лоне природы?

Posted 13 февраля 2015,, 12:00
Published 13 февраля 2015,, 12:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Выбор журналистов был обоснован в первую очередь тем что, что на рынке, несмотря на видимое разнообразие, не так много гостиниц, которые могли бы заинтересовать своими услугами жителей нашего региона.
Понятно, что, не являясь раскрученным туристическим направлением, наша область, хоть и весьма богатая на красивые и достойные внимания искушённого туриста места, в зимний период может рассчитывать разве что на приезд командировочных, спортивных групп или гостей корпоративных мероприятий, и, увы, не более того.
И конечно, в выигрыше тот, кто, кроме традиционных номерного фонда и ресторана, уделяет внимание услугам, востребованным не только гостями Белгородчины, но и местным населением.
В этом направлении качественно и довольно успешно продвигаются гостиницы в пределах городской черты. Но у них не будет того, чем в избытке может обладать только загородный гостиничный комплекс. Именно комплекс, и чем богаче предлагаемый им выбор, тем более гибкой будет ценовая политика, чем более он удалён от городского центра, тем чище окружающая среда.
В общих чертах белгородские гостиничные комплексы стремятся к этим целям: предложить своим клиентам высокий сервис на лоне природы. Одни расположились на живописном берегу реки, другие – в сосновом лесу, третьи – привлекают клиентов богатой инфраструктурой. Выбор есть. Но в ближних пределах Белгорода только один из отелей обладает всем вышеуказанным.
Мы говорим о гостиничном комплексе «Две реки», что находится в 35 км от центра Белгорода в направлении Шебекино. Он расположился в глубине соснового урочища, на берегу, где сливаются реки Нежеголь и Северский Донец на площади свыше одного гектара.
Почему «Две реки» достойны подробного описания? Потому что именно здесь есть всё не только для отдыха, но даже для работы и занятий спортом.
Директор «Двух рек» Владимир Владимирович Дёмин так охарактеризовал своё конкурентное преимущество: «У нас невозможно провести время впустую, наши номера не замыкают гостя в четырёх стенах урбанистического сервиса. Профессора, командировочные, новобрачные, спортсмены и дети – все найдут для себя здесь уголок природы и занятие по душе».
На наш вопрос об удалённости от центра города, который вполне может, на первый взгляд, насторожить потенциального клиента, он ответил: «Скажем так, количество пробок на нашем пути из Белгорода значительно меньше, и поэтому доехать к нам бывает даже проще, чем по городу».
Вопрос, сколько времени на дорогу в среднем тратит он сам, не смутил Владимира Владимировича: «20 минут», – незамедлительно ответил он нам.
По словам директора, в числе клиентов в выходные дни «Две реки» охотно принимают белгородцев, которым приглянулись баня на берегу реки, сауна с крытым бассейном, пикниковые площадки, прекрасный ресторан.
Спортивные группы высоко ценят обширную территорию для тренировок, футбольное и волейбольное поля и главное – возможность отдохнуть, восстановить силы, проживая в доступных по цене, комфортабельных номерах, не думая о питании. Кстати, меню ресторана гибко оптимизируется от эконом-завтраков до роскошных праздничных трапез, а желающие накрыть стол самостоятельно получат и такую возможность, для этого в комплексе есть несколько банкетных залов, кафе, беседки на разное количество мест.
А вот в будние дни «Две реки» готовы принять группы командировочных специалистов, причём предъявителям командировочных удостоверений делается скидка. Опыт приёма командировочных групп в «Двух реках» оказался успешным – люди, уставшие от плотного графика работы, покинувшие домашний уют и, как правило, плохо ориентирующиеся в незнакомом городе, как раз с большим удовольствием приезжают сюда, где одной прогулки по сосновому лесу хватает для восстановления сил.
Проведение однодневных и многодневных конференций, рабочих совещаний и семинаров – ещё одна услуга, в доступности и качестве которой в «Двух реках» уверены. В числе клиентов гостиничного комплекса – крупные промышленные предприятия и представители частного бизнеса разного уровня. Здесь тоже важен комплексный подход: комфортный конференц-зал с мультимедийным оборудованием, Wi-Fi, комната для переговоров, возможность организации кофе-брейков в перерывах между заседаниями создают полноценную деловую атмосферу. Ну а далее всё зависит от клиента: развлекательная программа, товарищеский ужин, баня или spa-салон, игра в бильярд или просто караоке – администрация «Двух рек» всегда готова пойти навстречу в подборе оптимального по цене варианта.
Кстати, по поводу цен можно сказать, что средний чек услуг в «Двух реках» не выше аналогичных предложений в других загородных отелях. Более того, руководство понимает, что определённые экономические особенности наших дней откорректировали возможности россиян не в лучшую сторону. Поэтому в «Двух реках» легко идут на реализацию специальных программ, бонусов, скидок – главное, чтобы гостю было комфортно. Не будем перечислять их все, но назовём самые интересные: полный пансион при условии пребывания в отеле от трёх дней в будни (завтрак включён в стоимость при проживании с первого дня); индивидуальный расчёт питания для детских и спортивных групп; свадьбе от 25 человек – в подарок номер для новобрачных и скидки на дополнительные номера; про скидки командировочным мы уже говорили.
Объективно, «Две реки» – прекрасный образец того, как гибко отстраивать работу, не теряя качества сервиса и привлекая максимально широкий круг потенциальных клиентов.
Как убеждён директор комплекса Владимир Дёмин, на просторах «Двух рек» должно быть комфортно каждому: и родителям с маленькими детьми, и приехавшим «отоспаться» на свежем воздухе уставшим предпринимателям, и весёлой дружеской компании, и участникам важных деловых переговоров – всем, кто выбрал «Две реки» за удивительную атмосферу комфорта, разумной цивилизации, хорошего вкуса и изумительной природы.
Справка: «Две реки» – это: