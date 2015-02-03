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Posted 3 февраля 2015,, 10:16

Published 3 февраля 2015,, 10:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцев приглашают поучаствовать в конкурсе проектов «Моя страна – моя Россия»

3 февраля 2015, 10:16
Это может сделать любой желающий в возрасте от 14 до 25 лет. Заявки на региональный этап Всероссийского конкурса принимаются до 25 марта.

Конкурс включает номинации «Моя страна», «Мой государственный язык», «Моя семья», «Мое село», «Мой город», «Моя разработка», «Моя предпринимательская инициатива», «Моя педагогическая инициатива», «Мой выбор» и «Моя профессия».

Молодые журналисты также могут принять участие в конкурсе. Авторы лучших материалов в номинации «Слово о моей стране…» будут награждены специальными призами.

Главные критерии оценки работ жюри: социальная значимость проекта, наличие в конкурсной работе результатов собственного исследования автора, новизна идеи, а также возможность практической реализации задуманного и самофинансирование или финансовое обеспечение реализации проекта.

Лучшие проекты получат финансовую поддержку в рамках национального проекта «Образование», а также будут рекомендованы для практической реализации в регионах.

Заявки принимаются в ЦМИ по адресу ул. Студенческая, 17а,каб. 320. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте конкурса.

#Новости#Общество#Инновации#Проекты#Мария#Виталина Скрипина#Поддержка#Национальный проект#Региональный этап
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