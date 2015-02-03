Белгородцев приглашают поучаствовать в конкурсе проектов «Моя страна – моя Россия»

Posted 3 февраля 2015,, 10:16
Published 3 февраля 2015,, 10:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Конкурс включает номинации «Моя страна», «Мой государственный язык», «Моя семья», «Мое село», «Мой город», «Моя разработка», «Моя предпринимательская инициатива», «Моя педагогическая инициатива», «Мой выбор» и «Моя профессия».
Молодые журналисты также могут принять участие в конкурсе. Авторы лучших материалов в номинации «Слово о моей стране…» будут награждены специальными призами.
Главные критерии оценки работ жюри: социальная значимость проекта, наличие в конкурсной работе результатов собственного исследования автора, новизна идеи, а также возможность практической реализации задуманного и самофинансирование или финансовое обеспечение реализации проекта.
Лучшие проекты получат финансовую поддержку в рамках национального проекта «Образование», а также будут рекомендованы для практической реализации в регионах.
Заявки принимаются в ЦМИ по адресу ул. Студенческая, 17а,каб. 320. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте конкурса.