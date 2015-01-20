Виталий Авдеев: Приоритет остаётся за выпускниками наших ведомственных учебных заведений

– В тесном взаимодействии с департаментом образования области сотрудники УФСИН по работе с личным составом посещают учебные заведения, где проводят лекции, демонстрируют фильмы об условиях поступления и обучения в специализированных вузах, о финансовом обеспечении курсантов. Как правило, встречи проводятся с выпускниками 11 классов. В этом году мы плодотворно поработали с управлением образования по Белгородскому району. Практически все школы, расположенные на территории района, посетили наши представители. Они были также и на родительских собраниях, ведь мы понимаем: чтобы правильно сориентировать кандидатов на обучение, нужно учитывать и мнение их родителей, которое зачастую является решающим.