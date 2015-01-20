Виталий Авдеев: Приоритет остаётся за выпускниками наших ведомственных учебных заведений

– Насколько остро сейчас стоит вопрос нехватки кадров в уголовно-исполнительной системе?
– На сегодняшний день кадровый голод мы не испытываем. Наоборот, не можем принять на службу всех желающих. Приоритет остаётся за выпускниками наших ведомственных учебных заведений. Кроме того, черпаем кадры из резерва младшего начальствующего состава с необходимым образованием. Зачем брать людей с улицы, если мы имеем своих уже подготовленных и проверенных специалистов? Кроме того, человек, имеющий перспективу карьерного роста, относится к служебным обязанностям более добросовестно.
– А где же проходят подготовку специалисты уголовно-исполнительной службы?
– Таких специалистов готовят ведомственные вузы страны. Основное высшее учебное заведение – Академия ФСИН России в Рязани. Там выпускают специалистов высокого класса по разным направлениям, среди которых – правоохранительная деятельность, психология служебной деятельности и тыловое обеспечение.
Кандидатов на обучение из Белгородской области мы направляем в Академию права и управления ФСИН России, Воронежский институт ФСИН России и Владимирский юридический институт ФСИН России.
– Много ли желающих стать слушателем ваших учебных заведений?
– На все те места, которые выделены нашей области для обучения в ведомственных институтах, кандидаты имеются в полном объёме. В среднем в год к нам на службу приходят от 10 до 14 выпускников ведомственных учебных заведений, которые имеют соответствующую подготовку.
– Как Вы отбираете кандидатов для обучения, а в дальнейшем – своих сотрудников?
– В тесном взаимодействии с департаментом образования области сотрудники УФСИН по работе с личным составом посещают учебные заведения, где проводят лекции, демонстрируют фильмы об условиях поступления и обучения в специализированных вузах, о финансовом обеспечении курсантов. Как правило, встречи проводятся с выпускниками 11 классов. В этом году мы плодотворно поработали с управлением образования по Белгородскому району. Практически все школы, расположенные на территории района, посетили наши представители. Они были также и на родительских собраниях, ведь мы понимаем: чтобы правильно сориентировать кандидатов на обучение, нужно учитывать и мнение их родителей, которое зачастую является решающим.
– Есть ли какие-то жёсткие критерии отбора выпускников для учёбы в специализированном вузе?
– Кандидат, прежде всего, должен обладать крепким здоровьем, поскольку физические нагрузки при несении службы – это неотъемлемая часть его дальнейшеё работы. Также служба в уголовно-исполнительной системе требует от человека морально-психологической устойчивости.
Будущий абитуриент проходит военно-врачебную комиссию и сдает зачёты по физической подготовке. Вместе с результатами ЕГЭ его личное дело направляется в тот или иной ведомственный вуз, в котором претенденту предстоит сдать вступительные экзамены в зависимости от выбранной специальности.
После зачисления будущий специалист получает звание рядового внутренней службы. Ему выдают обмундирование, обеспечивают проживанием и питанием. На протяжении всего срока обучения слушатели получают стипендию, размер которой на первом курсе составляет около 11 тыс. рублей. С каждым годом стипендия повышается и на выпускном курсе достигает 18 тыс. рублей. Также учащимся предоставляется ежегодный месячный отдых. После обучения выпускнику вуза присваивают звание лейтенанта внутренней службы, он возвращается в Белгородскую область и направляется в одно из учреждений УИС области.
– Те есть каждый выпускник гарантированно будет трудоустроен?
– Безусловно. К их возвращению в подразделениях резервируются должности. Скажу больше, после назначения на должность выпускникам выплачивается денежное пособие, необходимое для их бытового устройства.
На сегодняшний день основной вопрос для сотрудников – жилищный. До 2015 года в России действует программа «Государственный жилищный сертификат», по которой сотрудники, имеющие определённый стаж службы и стоящие на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут получить субсидию на приобретение жилья. В дальнейшем сотрудники, прослужившие в УИС 10 лет с учётом пяти лет обучения в вузе, имеют право получить субсидии для покупки или строительства своего дома.
Беседовала Виталина Скрипина