Мировой рейтинг русского языка растёт

Posted 20 января 2015,, 07:11
Published 20 января 2015,, 07:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Факт был выявлен в ходе исследования, проведённого банком HSBC. Приятная новость на фоне обострившихся до предела отношений государственных лидеров России и США, а также стран Европы выглядит на первый взгляд удивительно. Однако и другие статистические данные подтверждают не угасание популярности русского языка, а, наоборот, её рост.
Показатели одной из крупнейших в мире переводческих баз данных Index Translationum уверенно говорят о непрекращающемся мыслительном процессе лучших умов планеты именно на русском языке. Являясь четвёртым по счёту языком, с которого переводится большинство книг в мире (художественных и научных), и седьмым по популярности переводов с других языков, «великий и могучий» ясно доказывает свою активную востребованность в мировом процессе общения.
К моменту написания этого текста на базе государственного института русского языка имени А. С. Пушкина вот уже три с половиной месяца работает всемирный интернет-сервис «Образование на русском». Правительство РФ активно взялось за продвижение русского языка на мировом «рынке общения». В электронной Школе русского языка уже обучаются более 5000 студентов-иностранцев.
Отрадно, что вместе с продвижением собственной речи за пределы страны в России непрестанно растёт жажда знаний в области иностранных языков. Уровень требований родителей и учеников к стандартным школьным программам изучения английского, немецкого, французского, испанского, итальянского стал в разы выше. Россиянам уже недостаточно знать основы грамматики и владеть минимумом лексического богатства – россияне жаждут свободы общения, то есть отличного владения иностранными языками.
О том, что учёбу лучше начинать как можно раньше, тоже уже не спорят. Обучающие курсы для детей от шести и даже четырёх лет, где можно получить настоящие знания по английскому и другим языкам, а также бесценный разговорный навык, сегодня перешли из разряда развлечений для богатых в область доступного и популярного дополнительного образования.
Общепризнанно, что русский язык – один из самых сложных. Но лингвисты и филологи считают, что, регулярно упражняя свой мозг в тонкостях именно русской грамматики и стилистики, можно существенно расширить границы и возможности собственного разума. Самобытная уникальность выдвигает русский на «авансцену» мирового набора инструментов для развития и прогресса. Это более чем приятный комплимент в адрес России.