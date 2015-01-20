Мировой рейтинг русского языка растёт

О том, что учёбу лучше начинать как можно раньше, тоже уже не спорят. Обучающие курсы для детей от шести и даже четырёх лет, где можно получить настоящие знания по английскому и другим языкам, а также бесценный разговорный навык, сегодня перешли из разряда развлечений для богатых в область доступного и популярного дополнительного образования.